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عمر شويل - جدة طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو البودرة ٬طريقة الشوكولاتة الساخنة مع مسحوق الكاكاو ، الشوكولاتة الساخنة مشروب لذيذ ودافئ يمكن تقديمه في الشتاء البارد لتزويد الجسم بالطاقة والدفء. مميزة ولذيذة وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة صنع الشوكولاتة الساخنة بمسحوق الكاكاو.

طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو البودرة

الشوكولاتة الساخنة ، أو ما يسمى بمشروب الشوكولاتة الساخنة ، من المشروبات الممتعة واللذيذة التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك ، خاصة في أيام الشتاء الباردة ، لتزويد الجسم بالحرارة. يمكن تحضير الشوكولاتة الساخنة بعدة طرق مختلفة ، ولكل منها مذاقها الخاص. الشوكولاته مع مسحوق الكاكاو وصفة سهلة ذات طعم لذيذ

طريقة عمل الهوت شوكلت

طريقة تحضيره حيث أن هذا المشروب سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات صنع الشوكولاتة الساخنة بمسحوق الكاكاو: سكر ومسحوق كاكاو في قدر متوسطة الحجم. قدم الحليب ورقائق الشوكولاتة والفانيليا واضربهم. ضعي المزيج على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي مع التحريك المستمر (تأكد من ذوبان الشوكولاتة تمامًا واخلطيها مع المكونات). ضعي الشوكولاتة الساخنة على الجانب الدافئ. صب الشوكولاتة الساخنة في أكواب التقديم ، وقدمها على الفور.

طريقة الهوت شوكلت بالكاكاو والكريمة

أصبح من الضروري الآن معرفة كيفية تحضيره حيث أن هذا المشروب سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات صنع الشوكولاتة الساخنة بمسحوق الكاكاو والقشدة: يُمزج الكاكاو والسكر ورشة ملح في قدر متوسطة الحجم. أضف الماء المغلي إلى الخليط. يُغلى المزيج على نار خفيفة مع الاستمرار في التحريك لمدة ثلاث دقائق. ضعي ثلاثة أكواب من الحليب على الموقد حتى يصبح ساخنًا جدًا. أضف مسحوق الفانيليا إلى الحليب. صب خليط الحليب في الكاكاو. قسّم الحليب ومزيج الكاكاو إلى أربعة أكواب. أضيفي الكريمة إلى أكواب الكاكاو وقدميها دافئة.

الهوت شوكلت بالكاكاو والمارشميلو

يجب أن تعرف الآن كيفية تحضيره حيث أن هذا المشروب سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات صنع الشوكولاتة الساخنة بالكاكاو والمارشميلو: يُمزج الحليب والقشدة الثقيلة والسكر ومسحوق الكاكاو ورشة ملح في قدر متوسطة الحجم. اتركي الخليط يطهى على نار متوسطة مع الخفق من حين لآخر حتى يذوب السكر ومسحوق الكاكاو ويتبخر الحليب. اخفقي نصف كمية الشوكولاتة المفرومة مع الخليط حتى تذوب ، ثم اخفقي باقي الشوكولاتة حتى تصبح ناعمة. ارفعي الشوكولاتة الساخنة عن النار واخفقيها مع مسحوق الفانيليا. صب الشوكولاتة الساخنة في أكواب التقديم. أضف أعشاب من الفصيلة الخبازية إلى أسطح أكواب الشوكولاتة الساخنة ، وللصحة والعافية.