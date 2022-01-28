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عمر شويل - جدة طريقة عمل مشروبات ستاربكس starbucks في المنزل مشروبات ستاربكس في المنزل وكيفية تحضيرها من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من محبي القهوة والنسكافيه ، وتعد مشروبات ستاربكس من بين المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب مذاقها المميز الذي تنفرد به شركة ستاربكس العالمية المقاهي التي لها فروع في معظم دول العالم.

طريقة عمل مشروبات ستاربكس starbucks في المنزل

يمكن تحضير مشروبات كولد ستاربكس بسهولة في المنزل والاستمتاع بنفس الطعم الرائع الذي يمكن الحصول عليه عند زيارة مقهى ستاربكس ، وهنا يمكننا التعرف على أفضل هذه المشروبات وكيفية تحضيرها بسرعة:

مشروب الكراميل ماكياتو

يعتبر Caramel Macchiato من أشهر المشروبات الباردة في ستاربكس ، والذي يتميز بطعمه الرائع الفريد. مكونات كوب حليب بارد. ملعقة كبيرة فانيليا سائلة. نصف كوب إسبريسو بارد. كوب مكعبات ثلج متوسطة الحجم. الكمية المناسبة من الكراميل. ملعقة من صلصة الكراميل.

كيف تحضر

أحضر كوبًا بحجم مناسب يتم تقديم المشروب فيه. ضعي الفانيليا السائلة كأول مكون يكون في قاع الكوب. نضيف مكعبات الثلج إلى الكوب بعد خلطها مرة واحدة في الخلاط ، حتى تصبح قطع صغيرة وليست سائلة. ضعي الإسبرسو البارد في الكوب. أضف صلصة الكراميل إلى الكوب. قلّب الخليط جيدًا حتى نشعر بتجانس المكونات جيدًا. نضيف الكراميل إلى أعلى الكوب ثم نضيف القليل من صلصة الكراميل لإعطاء الشكل الجمالي

ستاربكس قهوة مثلجة

من أشهر المشروبات التي تمتلكها ستاربكس في العالم القهوة المثلجة ، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مكونات أربع ملاعق كبيرة من القهوة. كوب ماء. نصف كوب سكر أبيض. حليب لمن يريدها. طعم الفانيليا أو أي نكهة أخرى يرغبها الإنسان. عدد مناسب من مكعبات الثلج.

كيف تحضر

نحضر وعاء كبير ثم نضيف الماء والسكر. أضف القهوة والحليب إذا كان ذلك متاحًا. وضع الطُعم الذي يختاره الشخص. يقلب المزيج جيدًا لخلط جميع مكونات المشروب. اترك الخليط لمدة ثماني ساعات على الأقل في الثلاجة. أحضر الكوب الذي تقدم به وضع قطعة من الشاش الأبيض في بداية الكوب ، ثم صفي القهوة فيه. أضف مكعبات الثلج وقدم المشروب البارد.