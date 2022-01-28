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افضل وصفات لعمل سحلب بالمكسرات في المنزل ٬ أفضل وصفة لصنع السحلب بالمكسرات ، فهو من أفضل المشروبات المصاحبة لفصل الشتاء ، لأنه يمنح الجسم الطاقة ويجعله أكثر دفئًا ، وله فوائد عديدة على الصحة والجسم بشكل عام ، ويستخدم في علاج العديد من الأمراض لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية فهو مفيد جدا ، وتحضيره سهل وبسيط ولا يستغرق أكثر من ربع ساعة.
افضل وصفات لعمل سحلب بالمكسرات
تعد المكسرات من أفضل الأطعمة الصحية التي لها دور كبير في زيادة صحة الدماغ لاحتوائها على كمية كبيرة من أوميغا 3 وبعض مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأعصاب.وحضر الوصفة التالية:
يمكن تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية: نقوم بإعداد طبق عميق ونضيف الأرز المطحون والنشا والحليب المجفف والسكر والسمسم والفانيليا وجوز الهند ونقلب جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة. نضع هذا الخليط في برطمان مصنوع من الزجاج وهو مسحوق السحلب. نرفع الحليب في قدر على النار حتى يصبح ساخناً ، وقبل أن يغلي نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من البودرة المحضرة مسبقاً إضافة إلى السكر والمستكة ونقلب المكونات معاً. نستمر في تقليب المكونات حتى يصبح المزيج كثيفا ، ثم نصبه في أكواب ونضع عليه كمية من القرفة والمكسرات.
السحلب السوري
للحصول على وصفة دقيقة ، يجب اتباع الخطوات التالية: نأخذ وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والنشا ونقلب هذا الخليط حتى يذوب. نسقط السكر على الخليط السابق ونستمر في تقليب المكونات ، ثم نضع الفانيليا ونستمر كذلك حتى يصبح المزيج ثقيل القوام. نأخذ زهرة الأوركيد عندما تتكاثف ونضعها في أكواب ونضيف المكسرات ورشة قرفة ونقدمها.
السحلب التركي
لتحضير السحلب على الطريقة التركية يمكن اتباع الخطوات التالية: نضيف الحليب في وعاء ونرفعه على النار ، ثم نضع السكر فيه ونقلب الخليط حتى يذوب ، ثم نضع كمية مسحوق الأوركيد الموجود لدينا فيه. نستمر في تقليب المكونات بعد أن يصل الخليط إلى درجة الغليان لمدة دقيقة أو دقيقتين ، ثم نضع القرفة والجوز والزبيب. يُسكب الأوركيد في أكواب مزينة بجوز الهند ويقدم على المائدة.
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