افضل وصفات لعمل سحلب بالمكسرات في المنزل ٬ أفضل وصفة لصنع السحلب بالمكسرات ، فهو من أفضل المشروبات المصاحبة لفصل الشتاء ، لأنه يمنح الجسم الطاقة ويجعله أكثر دفئًا ، وله فوائد عديدة على الصحة والجسم بشكل عام ، ويستخدم في علاج العديد من الأمراض لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية فهو مفيد جدا ، وتحضيره سهل وبسيط ولا يستغرق أكثر من ربع ساعة.

افضل وصفات لعمل سحلب بالمكسرات

تعد المكسرات من أفضل الأطعمة الصحية التي لها دور كبير في زيادة صحة الدماغ لاحتوائها على كمية كبيرة من أوميغا 3 وبعض مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأعصاب.وحضر الوصفة التالية:

يمكن تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية: نقوم بإعداد طبق عميق ونضيف الأرز المطحون والنشا والحليب المجفف والسكر والسمسم والفانيليا وجوز الهند ونقلب جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة. نضع هذا الخليط في برطمان مصنوع من الزجاج وهو مسحوق السحلب. نرفع الحليب في قدر على النار حتى يصبح ساخناً ، وقبل أن يغلي نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من البودرة المحضرة مسبقاً إضافة إلى السكر والمستكة ونقلب المكونات معاً. نستمر في تقليب المكونات حتى يصبح المزيج كثيفا ، ثم نصبه في أكواب ونضع عليه كمية من القرفة والمكسرات.