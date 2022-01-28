طريقة عمل البيكاتا في المنزل بمكونات سهلة وبالخطوات خلال 15 دقيقة فقط

طريقة عمل البيكاتا في المنزل بمكونات سهلة وبالخطوات ، طبق البيكاتا من الأطباق الأكثر شهرة من المطبخ الإيطالي وهو من الأطباق التقليدية لدي المطبخ الإيطالي، وهو من الأطباق المفضلة والمميزة لدى الكثير من الأشخاص ويمكن تقديمه وإعداده بطرق مختلفة يمكن عمله باللحم أو الفراخ ولكن اشهرها اللحم وهو يتميز بسهولة عمله ومكوناته البسيطة ومكوناته المفيدة والصحية وفي هذا المقال سوف نذكر عدة طرق لبيكاتا اللحم.

طريقة عمل البيكاتا سوتيه في المنزل

المقادير البيكاتا :

6 شرائح بيكاتا.

2 ملعقة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبد.

عصير بصلة.

ملح وفلفل.

خطوات عمل تحضير البيكاتا:

تتبل قطع اللحم بالملح والفلفل وعصير البصل ثم تغطي بالدقيق.

توضع الزبد في طاسة، ثم ترص وحدات البيكاتا بجوار بعضها وترفع علي النار وتقلب حتي تنضج.

ترفع من علي النار وترص في طبق بيضاوي بطريقة منظمة.

عند التقديم تقدح قطعة الزبد وترش علي البيكاتا، ثم تقدم ساخنة ومعها خضر سوتيه.

طريقة تحضير بيكاتا شامبيون

المقادير بيكاتا شامبيون:

10 شرائح بيكاتا.

2 خرشوفة أو ( شامبيون ) مسلوقة.

1 ملعقة بقدونس مفري.

عصير بصلة.

2 ملعقة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبد.

ملح وفلفل.

خطوات عمل بيكاتا شامبيون:

تتبل قطع اللحم بالملح والفلفل وعصير البصل ثم تغطي بالدقيق.

توضع الزبد في طاسة، ثم ترص وحدات البيكاتا بجوار بعضها وترفع علي النار وتقلب حتي تنضج.

يقطع الخرشوف كل واحدة إلي أربع ويشوح في الزبد.

ترص قطع البيكاتا في طبق ويصب مقدار من صلصة اللحم حولها ثم يجمل الوجه بالبقدونس المفري، ويقدم معها الخرشوف المسلوق أو الشامبيون.

خطوات عمل البيكاتا بالمشروم

المقادير بيكاتا بالمشروم:

2 شريحة بيكاتا.

1 كوب مشروم مقطع.

بصلة مفرية.

ملح وفلفل.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 كوب كريمة.

4 ملاعق كبيرة زيت.

3 كوب بهريز لحم.

طريقة بيكاتا بالمشروم: