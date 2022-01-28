كيكة الزبادي اليومية في الخلاط أسهل وأنجح كيكه

الكيك يعد أشهر أنواع الحلوى اليومية التي من الممكن أن نقوم بها منزليا بأقل مجهود. وهو أكثر أنواع الحلوي التي يمكن أن تأخذ أشكال مختلفة وطرق مختلفة في عملها.ولكن اليوم نتخصص في عمل الكيك بدون فرن. وهي الوصفة الأسهل والأخف التي يبحث عنها الكثيرون باستمرار. فهي وصفة لا تأخذ الكثير من الوقت كما أنها يسهل عملها في دقائق بسيطة مع المكونات التقليدية فقط. واليوم سنشرح تفاصيل كيكه سهلة وسريعة بأستخدام الخلاط وبدون حليب وفي دقائق معدودة فقط.

مكونات كيكة الزبادي

لعمل كيكة الزبادي اليوم نحتاج إلى المكونات الأساسية فقط في أي كيكة. وبالطبع لن نحتاج إلى الحليب ونستبدلة بالزبادي والخل وهما أساسيان في وصفة اليوم. واليوم نعتمد على أبسط طريقة في عمل الكيك وهي طريقة الخلاط. ولعمل كيكة اليوم نحتاج إلى.

كوبان وربع من الدقيق

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقتان كبيرتان من الحليب الباودر

ثلاث حبات كبيرة من البيض

كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

كوب من الزبادي

ملعقة كبيرة من الخل

كوب إلا ربع من زيت الذرة

طريقة عمل كيكة الزبادي بالخلاط من منال العالم

أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونثبت الرف الأوسط بالفرن. نجهز قالب الكيك ويفضل القالب ذو الفتحة من الوسط.نقوم بدهن القالب بالزبد وننثر القليل من الدقيق ونتركه جانبا.نقوم بخلط الدقيق مع النشا والبيكينج باودر والحليب الباودر وننخله في وعاء ومن ثم نتركه جانبا.نقوم بخلط البيض مع السكر مع الفانيليا بالخلاط على السرعة العليا لمدة ثلاث دقائق.نضيف الزبادي ومن ثم الزيت ومن ثم الخل ونخفق مرة أخرى جيدا لمدة ثلاث دقائق أخرى.

نقوم بوضع خليط الدقيق تدريجيا بالخلاط مع باقي المكونات ونقوم بالخفق. ويفضل أن نضع خليط الدقيق على مرحلتين حتى يتم الخفق جيدا. بعدها نضع الخليط بقالب الكيك ونضعه بالفرن. نتركه في الفرن لمدة نت خمسون حتى خمسة وخمسون دقيقة . ومن ثم نختبره بخلة خشبية ونضعه في طبق التقديم.