كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة

معظمنا يقوم بالبحث عن وسيلة تساعده على التخلص من الوزن الزائد وبالتحديد الدهون المتراكمة في منطقة البطن، لأنها من المناطق الموجودة بالجسم الذي تشوه شكل الجسم بالكامل، ولكن العديد من الأشخاص يستخدمون طرق صعبة جداً تسبب له العناء وتزيد من المشكلات الصحية السيئة جداً ولذلك تكون بحاجة إلى استعمال طرق طبيعية تفيد صحتك بدلاً من أن تزيد من ضررها وسوف نقدم لكم المشروب السحري الذي يعمل على حرق دهون الجسم وتساعد على خسارة 18 كيلو من وزن الجسم.

مشروب سحري لخسارة الوزن

يوجد أنواع عديدة من المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم ومن ضمنها التالي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة شمر مطحون. 1 كوب ماء ساخن.

طريقة الإعداد:

في كوب ماء ساخن قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الشمر. قلبي المكونات جيداً ثم يتم تناول كوب واحد كل يوم قبل النوم. ولابد من الخلود للنوم مبكراً لأن هذا يعمل تعزيز عملية حرق الدهون بالجسم. شروب الشاي الأخضر للتخسيس

يحتوي الشاي الأخضر على كثير من العناصر المفيدة للجسم والذي تعمل على حرق الدهون وتزيد معد الأيض بالجسم ويمكن للجميع استخدامه لأنه أمن على الصحة ولا يترك أي آثار جانبية ضارة بالصحة ويتم تحضيره بهذه الطريقة:

المكونات:

1 كوب ماء مغلي. 1 ملعقة شاي أخضر. عصير نصف ليمونة.

طريقة الإعداد: