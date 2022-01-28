نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سمك التونة الاسكندرانى العادى والسنجارى فى الفرن بالطعم اللذيذ والشهى المميز في المقال التالي
يعتبر سمك التونة من الاسماك المحببة لدى الكثير. كما أن سمك التونة العديد من الفوائد حيث يحتوى على الكثير من الفيتامينات والبروتينات والدهون والكالسيوم والحديد واليود والزنك والفسفور. وتعتبر وجبة التونة من الوجبات المميزة والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات. حيث الطعم اللذيذ والشهى. وترغب الكثير من ربات البيوت فى اعداد سمك التونة بطريقة مميزة فى المنزل لتقديمها الى أفراد الأسرة وسوف نذكر الطريقة فى الخطوات التالية.
طريقة عمل صينية سمك التونة الاسكندرانى
يمكن اعداد وتحضير سمك التونة اللذيذ والشهى فى المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. ولا يحتاج عمل سمك التونة الى جهد او وقت فى التحضير. ويوجد بعض المكونات الاضافية اللازمة لعمل سمك التونة والحصول على طعم شهى ولذيذ وهى.
المكونات والمقادير
- 2 كيلو من سمك التونة الطازج الكبير حسب الرغبة.
- ملعقة من الملح حسب الرغبة.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثم خمس حبات من الفلفل الأخضر الناعم.
- مع ثلاث حبات من الفلفل الحار شرائح حسب الرغبة.
- ربع كوب من الزيت.
- ثم نصف كوب من عصير الليمون.
- حبتان من البصل شرائح.
- ثم حبتان من الطماطم شرائح.
- ملعقة من الكمون.
- نصف كوب من البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء.
خطوات وطريقة عمل سمك التونة
- تسخين الفرن على 180 درجة مئوية. غسل وتنظيف سمك التونة جيدامع عمل فتحات فى السمك.
- كما يمكن فتح السمك بعد تنظيفة واعدادة سنجارى حيث يتم فتح السمك بشكل كامل حسب الرغبة.
- ايضا يمكن تقطيع سمك التونة الى قطع حسب الرغبة.
- وضع الفلفل الاسود والكمون والملح والثوم والفلفل الاخضر الناعم في وعاء ونخلطهم جيدا.
- ثم وضع سمك التونة فى المكونات وفرك ودعك السمك جيدا فى المكونات.
- إحضار صينية الفرن ووضع بعض الزيت فيها ثم وضع شرائح من البصل وشرائح من الطماطم والفلفل.
- ثم وضع ورص سمك التونة واعادة وضع شرائح من البصل والطماطم والفلفل.
- كذلك وضع بعض الزيت ثم وضع عصير الليمون على المكونات ورشة من الملح.
- تغطية صينية السمك بورق الالمونيوم ووضع صينية سمك التونة فى الفرن وتترك لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدا.
- رفع ورق الالمونيوم من على صينية السمك وننرك عشر دقائق حتى يتحمر الوجة وينشف الماء فى صينية السمك.
- ثم نخرج سمك التونة من الفرن ويقدم بعد ذلك بجانب الارز او الخبز والطحينة والسلطات.
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