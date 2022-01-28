طريقة عمل سمك التونة الاسكندرانى العادى والسنجارى فى الفرن بالطعم اللذيذ والشهى المميز

يعتبر سمك التونة من الاسماك المحببة لدى الكثير. كما أن سمك التونة العديد من الفوائد حيث يحتوى على الكثير من الفيتامينات والبروتينات والدهون والكالسيوم والحديد واليود والزنك والفسفور. وتعتبر وجبة التونة من الوجبات المميزة والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات. حيث الطعم اللذيذ والشهى. وترغب الكثير من ربات البيوت فى اعداد سمك التونة بطريقة مميزة فى المنزل لتقديمها الى أفراد الأسرة وسوف نذكر الطريقة فى الخطوات التالية.

طريقة عمل صينية سمك التونة الاسكندرانى

يمكن اعداد وتحضير سمك التونة اللذيذ والشهى فى المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. ولا يحتاج عمل سمك التونة الى جهد او وقت فى التحضير. ويوجد بعض المكونات الاضافية اللازمة لعمل سمك التونة والحصول على طعم شهى ولذيذ وهى.

المكونات والمقادير

2 كيلو من سمك التونة الطازج الكبير حسب الرغبة.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم خمس حبات من الفلفل الأخضر الناعم.

مع ثلاث حبات من الفلفل الحار شرائح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

ثم نصف كوب من عصير الليمون.

حبتان من البصل شرائح.

ثم حبتان من الطماطم شرائح.

ملعقة من الكمون.

نصف كوب من البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء.

خطوات وطريقة عمل سمك التونة