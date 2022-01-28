بالرغم من فوائد الفول السوداني لن تتخيل أضراره

الفول السوداني التسالي الأرخص والأوفر حيث يعد من البقوليات وأيضا المكسرات التي في متناول الجميع، منتشر بكثرة في الشرق الأوسط، كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية النباتية والفيتامينات والمعادن أيضا،و الجدير بالذكر أنه من أفضل المصادر الغنية بالبروتين النباتي, وبالرغم من ذلك فإن له بعض الأضرار الصحية التي يجب التنبيه لها وذلك عند الإفراط في أكله.

أضرار الفول السوداني

يعد تناول الفول السوداني بكثرة ويوميا، له العديد من الأضرار التي أحيانا لا نعرف سببها، ولا نصدق أن السبب في حدوثها هو بالفعل هو الفول السوداني، بالرغم من الفوائد العديدة التي ذكرناها للفول السوداني، إلا أنه يسبب العديد من الأضرار.

مالا تعرفه عن الفول السوداني من أضرار