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عمر شويل - جدة بالرغم من فوائد الفول السوداني لن تتخيل أضراره - ثقفني
الفول السوداني التسالي الأرخص والأوفر حيث يعد من البقوليات وأيضا المكسرات التي في متناول الجميع، منتشر بكثرة في الشرق الأوسط، كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية النباتية والفيتامينات والمعادن أيضا،و الجدير بالذكر أنه من أفضل المصادر الغنية بالبروتين النباتي, وبالرغم من ذلك فإن له بعض الأضرار الصحية التي يجب التنبيه لها وذلك عند الإفراط في أكله.
أضرار الفول السوداني
يعد تناول الفول السوداني بكثرة ويوميا، له العديد من الأضرار التي أحيانا لا نعرف سببها، ولا نصدق أن السبب في حدوثها هو بالفعل هو الفول السوداني، بالرغم من الفوائد العديدة التي ذكرناها للفول السوداني، إلا أنه يسبب العديد من الأضرار.
مالا تعرفه عن الفول السوداني من أضرار
- يعمل على إعاقة إمتصاص بعض المواد الغذائية، مثل الحديد والزنك وذلك عند الاكثار من تناوله فهو ينقص من امتصاص الجسم لهذه المعادن والفيتامينات.
- بعض منتجات الفول السوداني تكون مصنعه ومضاف إليها الملح أو السكر، و نقوم بالأكل منه بشكل مبالغ فيه عند إضافة الملح أو السكر أو أي منكهات أخرى، ومن المعروف عن الملح والسكر انهم يفتحون الشهيه كثيرا، مما يساعد على أكل السوداني بشراهة والإكثار منه.
- بعض الأطفال وأيضا الكبار يعانون من حساسية الفول السوداني، وهي من أكتر أنواع الحساسية انتشارا، وهي تحدث عند تناول الفول السوداني أو أي مأكولات تحتوي على الفول السوداني، وأحيانا عند شم رائحة الفول السوداني أو ملامسته تظهر هذه الحساسية بعد دقائق.
- أحيانا الإفراط منه بسبب بعض التقلبات في المعدة والإسهال، وذلك بسبب الاكثار من أكله.
- يسبب الزيادة السريعة في الوزن حيث يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فالإفراط منه أكثر من حفنة في اليد يوميا يزيد من وزن الجسم سريعا، حيث ينصح بأكل الفول السوداني وزبدة الفول السوداني للتخلص من النحافة.
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