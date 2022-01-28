بدون ماء سلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتسلقي اكثر من 5 وحدات بدون تعب

بدون ماء سلق الكرنب بسرعة الصاروخ، سلق الكرنب من الممكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة وعن طريق تلك الخطوات البسيطة من الممكن أن يتم السلق والانتهاء من تلك الخطوة عن طريق عدة حيل مطبخية من بينها تلك الطريقة التي سنتعرف عليها من خلال الآت من تلك الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات ع كيفية سلق الكرنب من دون الاحتياج إلى ماء حيث تعد تلك الطريقة من أكثر الطرق المبحوث عنها بشكل مستمر من قبل ربات البيوت وإليكن خطواتها وكيف يمكن أن يتم استعمال الميكرو ويف في إنجاز تلك لمهمة والتي تيسر على كل ربة بيت طهي وجبة الملفوف في أقل وقت ممكن.

سلق الكرنب بدون ماء

بالإمكان سلق الكرنب من دون الماء من خلال اللجوء إلى جهاز الميكرو ويف مع ضرورة أن يتم تجهيز الكرنب قبل أن يتم إدخاله للسلق بهذا النوع من الأفران والتي تعد قادرة بشكل سريع على إنجاز مهمة سلق كميت كبيرة من الكرنب وهذ ما يكون في وقت وجيز، ومن خلال الاعتماد على خطوات تحضيرية بسيطة للورق تتمثل في التقطيع بطريقة بسيطة له من خلال أي طريقة تفضلها ربة المنزل نحصل على أفضل ورق مسلوق من الكرنب من الممكن استعماله بشكل مباشر في خطوة الحشو واللف وتحضير وجبة الملفوف والتي تعتبر أفضل وأكثر الوجبات الشعبية طلبا من ربة المنزل.

طريقة سهلة لسلق الكرنب بدون ماء

من الممكن أن يتم استعمال ورق الكرنب بعد السلق بتلك الطريقة والتي تتطلب الخطوات القادمة:

نقوم بإحضار الكرنبة المراد سلقها.

الخطوة التالية تكون من خلال استعمال فلانشة التقطيع مع سكين مناسب.

قومي بإزالة أي ورق لا يتناسب مع اللف والاستعمال لتحضير الوجبة.

اقطعي الرأس تماما ثم ضعي الكرنبة في وضعها المعكوس.

بالسكين قومي بعمل الخطوط الطولية العميقة والتي تساعد في تقطيع ورق الكرنب وبالعرض أيضا قومي بعمل خطوط بحيث يصبح الورق كله قد أخذ شكل المربعات.

ضعي كمية من الورق بالكيس الحراري وأغلقيه وضعيه بفرن الميكرو ويف.

خلال ثلاث دقائق تنتهي خطوة السلق.

هناك طريقة أخري يتم من خلالها سلق الكرنب بسرعة الصاروخ وبدون ماء وهي عن طريق الميكروويف، كما يمكن أيضا أن يتم سلقها في الماء بكل سهوله والخطوات تتم نت خلال تقطيع الكرنب الي اربع قطع ثم قومي بوضع ماء في إناء وضعيه علي النار حتي يغلي ثم قومي بوضع كل جزء في الماء واتركية لمدة ربع ساعة حتي يتم الانتهاء من باقي اجزاء