بتحتاري في الفطار واللانش بوكس سنعمل الكيك المالح اللي من حلاوته مش ها تبطلي تعمليه وتحدي

تعتبر الكيكة المالحة واحدة من الأكلات الشرقية الشهيرة وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وإمكانية تناولها في أي وقت، ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات العائلية والعامة، ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة كبيرة وتقديمها كمقبلات بجانب الوجبات الرئيسية كما أنها خفيفة على معدة الأطفال وصحية جداً ولهذا ترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة عمل الكيكة المالحة.

طريقة عمل الكيكة المالحة

تبحث الأمهات دوماً عن الوصفات التي لا تستغرق وقتاً كبيراً في إعدادها وتتميز بمذاقها اللذيذ والرائع وتعد الكيكة المالحة إحدى أشهر هذه الوصفات كما أنها لا تحتاج إلى مكونات مكلفة ويمكن اعدادها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من محلات الطعام أو المطاعم، وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على مكوناتها وأسرار تحضيرها في البيت.

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة من الفانيلا.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاثة بيضات.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

علبة من اللبن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

مكونات الحشوة

أربعة قطع من الجبن الكيري.

القليل من شرائح الزيتون الاخضر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الجبنة البيضاء.

قرنان من الفلفل الأخضر.

طريقة تحضير الكيكة المالحة