نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشر دقائق بس لأحلي رز بسمتي مفلفل وعمره ما يعجن الأرز ألبسمتي الأصفر زي المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عشر دقائق بس لأحلي رز بسمتي مفلفل وعمره ما يعجن الأرز ألبسمتي الأصفر زي المطاعم - ثقفني
نجد أن الأرز ألبسمتي أشتهر كثيرا في الدول الخليجية ويتميز بطعمه الجميل والرائع وحباته الطويلة المميزة ويتم تحضير الأرز بطريقة سهلة ومتنوعة يمكن لربات المنازل أن يقوموا بتحضيره بسهولة في المنزل وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.
مكونات تحضير الأرز ألبسمتي
نجد أن الأرز ألبسمتي مميز عن الأرز الأبيض المصري بحباته الطويلة وتختلف طريقة تحضيره عن الأرز المصري لذلك سوف نتعرف على المكونات اللازمة لتحضيره من خلال النقاط التالية:-
- نص كيلو أرز بسمتي.
- ماء للنقع.
- ماء للسلق.
- ملعقة زبدة.
- نصف كوب زبيب.
- قرفة.
- ملعقة كركم.
- ملعقة ملح.
- عود قرفة.
- ٢ ملعقة لوز.
طريقة تحضير الأرز ألبسمتي
يتم تحضير الأرز بطريقة سهلة لا تأخذ أي جهد وبعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة تحضيره نتعرف الآن على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية:
- في البداية نحتاج أن نحضر الأرز ونقوم بنقعه في الماء لمدة ربع ساعة على الأقل يجب أن يكون ماء النقع دافئ.
- نحضر بعد ذلك حلة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الزبدة والقرفة والكركم والملح والأرز.
- وفيما بعد نقوم بتقليب الأرز مع المكونات الموجودة في الحلة لمدة دقيقتين.
- نقوم بعد ذلك بتزويد الأرز بالماء الساخن ويجب أن يغطي الماء الأرز تماما ويكون زائد على الوجه مسافة ٢سم.
- يتم تغطية الأرز وتهدئة النار تماما ويترك الأرز على النار حتى يجف الماء تماما ونلاحظ زيادة حجم حبة الأرز وبعد تمام السواء يرفع من على النار.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الزبيب واللوز على سطح الأرز حتى يعطي طعم جميل ورائع ويفضل عمل الأزر مع كبسة الفراخ الرائعة والتي اشتهرت بها دولة السعودية وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ