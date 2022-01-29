عشر دقائق بس لأحلي رز بسمتي مفلفل وعمره ما يعجن الأرز ألبسمتي الأصفر زي المطاعم

نجد أن الأرز ألبسمتي أشتهر كثيرا في الدول الخليجية ويتميز بطعمه الجميل والرائع وحباته الطويلة المميزة ويتم تحضير الأرز بطريقة سهلة ومتنوعة يمكن لربات المنازل أن يقوموا بتحضيره بسهولة في المنزل وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير الأرز ألبسمتي

نجد أن الأرز ألبسمتي مميز عن الأرز الأبيض المصري بحباته الطويلة وتختلف طريقة تحضيره عن الأرز المصري لذلك سوف نتعرف على المكونات اللازمة لتحضيره من خلال النقاط التالية:-

نص كيلو أرز بسمتي.

ماء للنقع.

ماء للسلق.

ملعقة زبدة.

نصف كوب زبيب.

قرفة.

ملعقة كركم.

ملعقة ملح.

عود قرفة.

٢ ملعقة لوز.

طريقة تحضير الأرز ألبسمتي

يتم تحضير الأرز بطريقة سهلة لا تأخذ أي جهد وبعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة تحضيره نتعرف الآن على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية: