الطريقة الصحيحة لطبخ المعكرونة والباستا على طريقة المطاعم الإيطالية

تنتشر وصفات المطبخ الإيطالي في جميع أنحاء العالم نظراً لمذاقها المتميز والفريد وقيمتها الغذائية العالية ويأتي على رأس هذه الوصفات الباستا والتي تعد إحدى أشهر الأطباق التي يقدمها المطبخ الإيطالي وهي إحدى أنواع المكرونة ويتم إعدادها بطرق مختلفة منها الباستا بالصلصة والباستا بالخضار والباستا بالبشاميل، ونظراً لمذاقها اللذيذ وسهولة اعدادها في البيت باستخدام مكونات اقتصادية ترغب العديد من النساء، في التعرف على أفضل طريقة لعمل الباستا وهذا ما سنتعرف عليه من خلال المقال الذي سنضعه بين أيديكم اليوم.

مكونات عمل الباستا

تتميز الباستا بسهولة إعدادها وبساطة المكونات التي تدخل في تحضيرها بالإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة وصحية للغاية، وفيما يلي نقدم لكم هذه المكونات.

كيلو من المكرونة الباستا.

قرن فلفل أخضر مقطع.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ثمرة بصلة مفرومة.

كوب من الحليب.

مكعبين من الجبن الأصفر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملح صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من الطحين.

طريقة تحضير الباستا

يمكنك الآن إعداد أشهى طبق باستا قد تتذوقينه في حياتك وذلك من خلال الخطوات التالية.