نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لطبخ المعكرونة والباستا على طريقة المطاعم الإيطالية في المقال التالي
تنتشر وصفات المطبخ الإيطالي في جميع أنحاء العالم نظراً لمذاقها المتميز والفريد وقيمتها الغذائية العالية ويأتي على رأس هذه الوصفات الباستا والتي تعد إحدى أشهر الأطباق التي يقدمها المطبخ الإيطالي وهي إحدى أنواع المكرونة ويتم إعدادها بطرق مختلفة منها الباستا بالصلصة والباستا بالخضار والباستا بالبشاميل، ونظراً لمذاقها اللذيذ وسهولة اعدادها في البيت باستخدام مكونات اقتصادية ترغب العديد من النساء، في التعرف على أفضل طريقة لعمل الباستا وهذا ما سنتعرف عليه من خلال المقال الذي سنضعه بين أيديكم اليوم.
مكونات عمل الباستا
تتميز الباستا بسهولة إعدادها وبساطة المكونات التي تدخل في تحضيرها بالإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة وصحية للغاية، وفيما يلي نقدم لكم هذه المكونات.
- كيلو من المكرونة الباستا.
- قرن فلفل أخضر مقطع.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ثمرة بصلة مفرومة.
- كوب من الحليب.
- مكعبين من الجبن الأصفر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملح صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين كبيرتين من الطحين.
طريقة تحضير الباستا
يمكنك الآن إعداد أشهى طبق باستا قد تتذوقينه في حياتك وذلك من خلال الخطوات التالية.
- قومي بغلي كمية من الماء في قدر عميق على النار ثم أفرغي فيه الباستا مع إضافة القليل من الملح والزيت النباتي واتركيها تغلي لمدة خمسة دقائق ثم قومي بتصفيتها من الماء.
- ثم قومي بتحمير البصل وشرائح الفلفل في زيت الزيتون.
- قومي بإذابة الزبدة في وعاء أخر مخصص للتحمير ثم أضيفي الدقيق وقلبي جيداً.
أضيفي الحليب والجبن وقلبي إلى أن تتداخل جميع المكونات مع بعضها وتحصلي على خليط ثخين.
- وبعد ذلك أضيفي عليه البصل والفلفل المحمر مع رشه من الملح والفلفل الأسود واستمري في التقليب.
- وفي النهاية قومي بإضافة الباستا التي سبق سلقها وقلبي جيداً وبعد ذلك يمكنك تقديمها لأسرتك بالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ