بدون ماكينة.. بالمشط فقط ستلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمشط فقط من أهم الطرق والتي تسعى مختلف ربات البيوت لمعرفتها واتباع طريقتها المثالية للف السريع لكل الورق المتوفر حيث تعتبر الطريقة القادمة والتي من الممكن اتباعها من بين الحلول المثلى والتي يكون من السهل الاعتماد عليها للف الورق وبمنتهى السهولة وخلال وقت وجيز حيث تعتبر وصفة من الملفوف من أهم الوصفات التي يشيع الاعتماد عليها كوجبة من الوجبات المثالية والتي تبحث ربة البيت عن أهم خطوات وطرق إنجازها، ومن خلال الآتي توضيح لأهم الخطوات التحضيرية وكيفية عمل الملفوف بتلك الطريقة.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

خطوة هامة من الممكن أن تلجأ كل ربة منزل لها بحيث تكون قادرة على أن تقوم باللف للمحشي من الخضار لورقي من دون أن تأخذ منها تلك المهمة المطبخية الوقت الطويل فقط عليها أن تتبع الخطوات التحضيرية والتي لا بد وأن تتم ومن خلال الاستعمال الصحيح للمشط من الممكن لربة المنزل أن تقوم بإنجاز أكثر من خمسة كيلو من المحاشي للخضار الورقي في خلال وقت وجيز ومن دون أن تكون ربة المنزل مرهقة بخطوات صعبة وبعدها تقوم ربة البيت بالتسوية للمحشي بالطريقة الملائمة.

خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالمشط

من أهم الخطوات التي من الممكن عن طريقها اللف السريع لورق العنب والكرنب بالمشط ما يلي:

قومي بإعداد الخليط المفضل لك من الأرز مع كل الخضراوات من الشبت والبقدونس وكمية مناسبة من البصل والثوم مع كل التوابل التي تفضلين إضافتها على الخليط مع الملح بالكمية المرغوبة وإضافة معجون الصلصة على المكونات مع التقليب ولا ننسى الإضافة لملعقتين من زيت الذرة.

الخطوة التالية هي سلق وتقطيع ورق الكرنب بالطريقة التي اعتادت عليها ربة المنزل.

يوضع الورق على سطح مستوي مثل فلانشة التقطيع للخضار ويوضع المشط في وضع أفقي.

بعد ذلك يتم اللف لأصابع المحشي بمنتهى السرعة باستعمال المشط.

بعد ذلك يتم اللف لأصابع المحشي بمنتهى السرعة باستعمال المشط. نستعمل المشط حتى ننتهي تماما من اللف لكل أصابع المحشي بشكل كامل.

التسوية تكون في الوعاء الملائم وبالطريقة العادية.

تعتبر مشكلة لف ورق العنب مشكلة تواجه السيدات ودائما تبحث عن حل يساعدها للف ورق العنب بسهولة بدون تعب ويمكن لف ورق العنب باستخدام أحدث الطرق وهو المشط الذي يساعدها على اللف بسرعة بدون مجهود يذكر ويمكن لفها بسهولة أيضا باستخدام بعض المكونات الاخرين مثل الشوكة أو المسطرة وقد ذكرنا طريقة لف ورق العنب بطريقة صحية باستخدام المشط