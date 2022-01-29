طريقة عمل سلطة البابا غنوج بكل تفاصيلها طريقة سهلة ونتيجة روعة

نجد أنه يعتبر الباذنجان من الخضروات المهمة جدا بالنسبة لحياتنا فهو مفيد حيث يحتوي على كثير من المعادن مثل الحديد الذي يعالج الأنيميا وفقر الدم ويطبخ الباذنجان بكثير من الطرق مثل الباذنجان المقلي والمسقعه والمشوي وباب غنوج حيث يعتبر باب غنوج من أشهى ما يمكن تذوقه من خلال وصفات الباذنجان وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات عمل باب غنوج

عرف المصريين بمدى حبهم للباذنجان وخاصة مع الفلافل المقرمشة وتسعى ربات المنازل دائما إلى عمل كل ما هو جديد لذلك أرادت البحث على طريقة عمل الباذنجان بوصفة الباب غنوج فوجدت أنه يتكون من مكونات بسيطة جدا، سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

كوب طحينة.

ثمرة باذنجان كبيرة أو ٢ متوسطي الحجم.

٢ملعقة من البقدونس المفروم.

التوابل(ملح، فلفل، كزبرة، شطة(

كمية من عصير الليمون.

ملعقة من الثوم المفروم.

طريقة تحضير باب غنوج

تكون طريقة تحضير باب غنوج في قمة السهولة فهي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود ويكون تحضيرها عن طريق المكونات السابقة ونوضح أهم خطوات التحضير خلال النقاط التالية..