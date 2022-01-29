فطيرة المقلاة بدون دقيق بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

فطيرة المقلاة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة طريقة عمل وجبة خفيفة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة المقلاة بدون دقيق بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة المقلاة

تتكون فطيرة المقلاة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة المقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه البيض والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليه قطع اللانشون والجبن المثلثات وحلقات قرن فلفل أخضر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تذوب.

بعد ذلك نسكب في المقلاة خليط البيض واللانشون ونساويه جيدا.

ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نضع فوقها رغيف تورتيلا ونضغط على الخبز بالملعقة لكي يلتصق بطبقة البيض والجبن وعندما يستوي البيض نصف تسوية نقلب الخبز ونجعل طبقة البيض من أعلى.

ثم نوزع عليها جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نضع فوقها رغيف تورتيلا ونضغط عليه بالملعقة.

بعد ذلك نقلبها على الجهة الثانية، ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة وحلقات زيتون وحلقات فلفل أخضر، ثم نضع رغيف تورتيلا آخر ونضغط عليه بالملعقة أيضاً.

وعندما يكتسب خبز التورتيلا لونا ذهبيا من أسفل نقلبه على الجهة الثانية ونتركه حتى يكتسب لونا ذهبيا أيضا.

ثم نرفع المقلاة من على النار، ونقدم فطيرة المقلاة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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المكونات

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير