نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف البط والوز من الريش والزفارة بمكون سري خطير في ثواني هتبقي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن لكل ربات البيوت أن تعتمدن على طرق بسيطة للتنظيف التام لأي نوع دواجن من تواجد الريش القصير صعب الإزالة وخلال وقت قصير ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات تالتي من الممكن أن تساعد كل ربة بيت على أن تقوم بالتنظيف تماما لأي تواجد للريش على الدواجن مع التخلص من أي روائح للزفارة بالدواجن وهذا ما يجعل مذاقها أفضل بعد التسوية.

تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير

العديد من الحيل والطرق التي من الممكن أن يكون هناك اعتماد عليها للتخلص تماما من تواجد لأي ريش يكون صغير أو دقيق على سطح الدجاج أو بجسم البطة وبعد أن يتم تطبيق بعض المكونات المنزلية المتوفرة يكون من السهل التخلص تماما من تواجد الريش والحصول على الدواجن جاهزة على خطوة الطهي بالطريقة المفضلة.

طريقة الملح الخشن لتنظيف الدواجن والبط

من أفضل وأهم الطرق والتي تستهدف تنظيف البط وأنواع الدواجن المختلفة باستعمال الملح الخشن من النوع البحري والذي يساعد كثيرا في القدرة على النزع للريش الدقيق والذي يكون من الصعب إزالته ما لم يتم استعمال هذا النوع من المكونات المميزة ومن الممكن تدليك جسم البطة أو الفرخة باستعمال ثلاث ملاعق من الملح وهذا ما ييسر من خروج الريش وبمنتهى السهولة من الدواجن كما يساعد في التطهير والتنظيف للدواجن وتخليصها من أي روائح سيئة.

تنظيف البط ومختلف الطيور من الريش باستعمال الردة

من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بالتنظيف السريع والموثوق للدجاج والبط ومختلف النوعيات للدواجن من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات من الممكن أن تتم كما يلي:

تقوم ربة المنزل بإحضار نصف كوب من مكون الرد الخشنة.

غسل الدجاجة أو البطة المراد إزالة كل الريش الصغير منها.

غسل الدجاجة أو البطة المراد إزالة كل الريش الصغير منها. بعدها يتم تدليك جسم أي نوع دواجن باردة وبشكل جيد نجد أنه من السهل التحكم في الريش الصغير والانتزاع له يكون في غاية السهولة.

لا بد من نقع الدجاج أو البط بعده في الماء مع الملح والقليل من الليمون لمزيد من التنظيف والتطهير.

تعتبر مشكلة تنظيف البط والوز من الريش من أكثر المشاكل تواجه السيدات وتحتاج إلى طرف بسيطة تساعدها على تنظيف البط ويمكن تنظيف البط والفراخ بسرعة البرق باستخدام الردة أو الدقيق وايضا الملح الخشن يساعدها على التخلص من مشكلة تنظيف البط والفراخ فقد ذكرنا طرق تنظيف البط في النقال وافضل الطرق لتنظيف البط بسرعة الصاروخ