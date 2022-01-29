سحر مفعول ملعقة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع والأسمرار حتي لو فحمة

لكل من تعاني من مشكلة اسمرار الوجه، أو ظهور تجاعيد في الوجه في بعض المناطق وعلامات تقدم العمر، يمكنكم اختيار افضل الماسكات الطبيعية التي تساعد في التخلص الكامل من هذه المشكلة، وهو ماسك الفازلين مع القهوه، فهو يعتبر الحل السحري للعديد من مشاكل البشرة، ولذلك من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة تطبيق هذا الخليط على الوجه بشكل تفصيلي.

وصفة الفازلين مع القهوة المميزة لتبيض وشد تجاعيد البشرة

هناك العديد من العوامل السلبية التي قد تؤثر على البشرة بشكل واضح مثل تغير لون البشرة ووجود بقع سمراء على الوجه، أو وجود الخطوط الرفيعة البيضاء التي تدل على التقدم في العمر، وكل هذه المشاكل بالفعل تكون سبب في العام الكثير، ولكن بمجرد تطبيق هذه الوصفة سوف تحل العديد من مشاكل الوجه في وقت بسيط، وذلك إذا تم المداومة على استخدامها وطريقة استخدامها ومكوناتها كالتالي:

مكونات خلطة الفازلين والقهوة

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة من زيت جونسون.

ملعقتين صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التطبيق