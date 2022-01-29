نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع والأسمرار حتي لو فحمة في المقال التالي
لكل من تعاني من مشكلة اسمرار الوجه، أو ظهور تجاعيد في الوجه في بعض المناطق وعلامات تقدم العمر، يمكنكم اختيار افضل الماسكات الطبيعية التي تساعد في التخلص الكامل من هذه المشكلة، وهو ماسك الفازلين مع القهوه، فهو يعتبر الحل السحري للعديد من مشاكل البشرة، ولذلك من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة تطبيق هذا الخليط على الوجه بشكل تفصيلي.
وصفة الفازلين مع القهوة المميزة لتبيض وشد تجاعيد البشرة
هناك العديد من العوامل السلبية التي قد تؤثر على البشرة بشكل واضح مثل تغير لون البشرة ووجود بقع سمراء على الوجه، أو وجود الخطوط الرفيعة البيضاء التي تدل على التقدم في العمر، وكل هذه المشاكل بالفعل تكون سبب في العام الكثير، ولكن بمجرد تطبيق هذه الوصفة سوف تحل العديد من مشاكل الوجه في وقت بسيط، وذلك إذا تم المداومة على استخدامها وطريقة استخدامها ومكوناتها كالتالي:
مكونات خلطة الفازلين والقهوة
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة من زيت جونسون.
- ملعقتين صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة التطبيق
- احضري طبق معدني مناسب لكل هذه المكونات.
- أضيفي الفازلين مع زيت جونسون، مع زيت جوز الهند في الطبق.
- ارفعي الطبق على نار هادئة.
- قلبي كل المكونات مع بعضها حتى تذوب ويتم التجانس بينهم.
- ارفعي المكونات من النار.
- أضيفي إليها باقي المكونات من القهوة والليمون، والسكر.
- قلبي المكونات مع بعض بشكل جيد، وبعد ان تتجانس المكونات، يمكنك تطبيقها على الوجه.
- قبل توزيع الخليط على الوجه لابد من تنظيف الوجه وغسلة جيدًا حتى يكون نظيف بدون اي أتربة أو شوائب ويستجيب لهذه الوصفة وفوائدها.
- وزعي الخليط بشكل جيد على الوجه والرقبة.
- اتركي هذا الماسك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
- يمكنك إزالة الوصفة بعد ذلك، من خلال فركها من الوجه بشكل دائري حتى تتساقط، ثم القيام بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر جيدًا.
- يفضل تكرار الوصفة مرة أو اثنين خلال الأسبوع وذلك لرؤية النتيجة بشكل سريع أيضًا.
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