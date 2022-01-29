نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم السحرية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة الأسمرار ملعقة واحدة هتنورك وهتكونى قشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم جميع الفتيات ببشرة ناصعة البياض وخالية من أي عيوب مثل الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس ومثل الكلف والتصبغات، لذلك فهم دائمًا يبحثون عن بعض الكريمات والمستحضرات التي تساعدهم على ذلك ونظرًا لأن هذه المستحضرات تترك بعض الأضرار على البشرة عند استخدامها لفترات طويلة فيكون الحل في الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج جيدة بدون أضرار.

وصفة الكركم وماء الورد لتبييض الوجه

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتعمل على تفتيحها بشكل كبير كما أن ماء الورد يعمل على ترطيب البشرة أيضًا

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة واحدة من اللبن الرائب.

5 قطرات من ماء الورد.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا إلى أن يصبح الخليط متجانس.

يوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.

يخرج الخليط ويوضع على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول الخاص بنوع البشرة.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على وجه ناصع البياض.

وصفة الكركم ودقيق الحمص لتبييض الوجه

يساعد دقيق الحمص الكركم في تبييض الوجه لكي يتم الحصول على نتيجة ممتازة في أسرع وقت ممكن

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا.

يوضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الكركم وبيكربونات الصوديوم

من أكثر الطرق الفعالة في الحصول على بشرة بيضاء ومشرقة وجميلة

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التطبيق