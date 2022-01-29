نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك من الآن الحصول على شعر ناعم ومفرود بأقوى كيراتين طبيعي للشعر عن طريق استعمال كيس خميرة واحد فقط لا غير، فإذا كنت ترغبين في الحصول على شعر ناعم وجميل يمكنك متابعة هذا الموضوع للتعرف على أفضل طريقة بديل الكيراتين الذي يقبل عليه الكثير من الفتيات للحصول على شعر غير مجعد.

الخميرة لفرد الشعر

بكيس من الخميرة احصلي على ناعم فبعد الآن لن تعاني من شعرك المجعد ولا تكونين بحاجة إلى استخدام المواد الكيماوية التي تضر به ويتم استخدامها بتلك الطريقة:

المكونات:

1 ملعقة خميرة فورية.

1 ملعقة فازلين.

1 ملعقة زيت زيتون.

1 ملعقة زيت خروع.

1 ملعقة نشا.

1 ملعقة دقيق.

1 ملعقة عسل أبيض.

2/1 ملعقة خل.

ماء فاتر.

فرد الشعر بالخميرة

• قومي بوضع الخميرة مع النشا وقليل من الماء وانتظري حتى تصل لدرجة عالية من الفوران.

• يضاف بعد ذلك الدقيق وبعض من زيت الخروع وزيت الزيتون وقلبي المكونات مع بعضها.

• بعد أن تحصلين على خليط كريمي قومي بوضعه في عبوة نظيفة وتركيها وقت الاستعمال.

• بعدها يتم استعمال الخليط على خصلات الشعر وانتظري 20 دقيقة حتى يصبح الشعر بملمس ناعم.

طريقة الخميرة والزبادي

تعد من الطرق المفيدة جداً للشعر فهي تساعد على تنعيمه وتجعلك تحصلين على شعر خالي من التجاعيد ويتم تحضيرها بهذه الطريقة:

المكونات:

• 1 كيس خميرة فورية.

• 1 علبة زبادي.

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

• 1 ملعقة كبيرة جل الصبار.

طريقة الاعداد:

• في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى تكون متجانسة.

• ثم يتم غسيل الشعر جيداً حتى أن يصبح خالي من الزيوت ويكون جاف تماماً.

• يتم تمشيط الشعر وتقسيمه ثم يطبق الخليط من الجذور حتى الأطراف.

• يلف الشعر بالنايلون وانتظري ساعة على الأقل.

• بعدها يتم غسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو ويجب أن يتم ترطيبه.