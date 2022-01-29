علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه وقلة الحفظ أثناء الامتحانات بكل سهولة

يعرف التشتت الذهني بأنه ضعف التركيز والانتباه ولكن ينتج ذلك عن بعض من العوامل الداخلية والخارجية المؤدية إلى ذلك، وتتمثل تلك العوامل الداخلية بالإصابة ببعض المشكلات الصحية التي يتعرض لها الفرد خلال مراحل حياته الأولى، ويمكن أن يكون من أحد الأسباب نقص الفيتامينات والمعادن التي يكون لها تأثير بالوظائف العقلية ومن ضمنها نقص السكر بالدم ونقص حمض الفوليك.

علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه

يوجد الكثير من العلاجات والطرق الذي يمكن أن يتم اتباعها لحل مشكلة ضعف التركيز وتشتت الانتباه ومن أهمها ما يلي: