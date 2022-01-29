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عمر شويل - جدة علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه وقلة الحفظ أثناء الامتحانات بكل سهولة - ثقفني
يعرف التشتت الذهني بأنه ضعف التركيز والانتباه ولكن ينتج ذلك عن بعض من العوامل الداخلية والخارجية المؤدية إلى ذلك، وتتمثل تلك العوامل الداخلية بالإصابة ببعض المشكلات الصحية التي يتعرض لها الفرد خلال مراحل حياته الأولى، ويمكن أن يكون من أحد الأسباب نقص الفيتامينات والمعادن التي يكون لها تأثير بالوظائف العقلية ومن ضمنها نقص السكر بالدم ونقص حمض الفوليك.
علاج ضعف التركيز وتشتت الانتباه
يوجد الكثير من العلاجات والطرق الذي يمكن أن يتم اتباعها لحل مشكلة ضعف التركيز وتشتت الانتباه ومن أهمها ما يلي:
- اتباع نظام غذائي يكون مليء بالحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة والبروتينات التي لا تحتوي على الدهون.
- تناول المكملات الغذائية التي تساعد على التركيز والأداء العقلي التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات منها (فيتامين ب، ج، هـ) والمغنسيوم.
- لابد من تناول المواد التي تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب 9 وهو من أحد أنواع الفيتامينات القابلة للذوبان بالماء فهو يعمل على تحفيز آيض الحمض الأميني وتكون متوفرة في البرتقال والبروكلي والبنجر والسبانخ ومنتجات القمح الكامل، الفاصوليا والعدس، والبازلاء.
- يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف التركيز وتشتت الانتباه إلى عنصر الكولين الذي يكون متوفر في البيض وكبد لحم البقر والحليب والبروكلي.
- كذلك بجب أن تستهلك النساء الكثير من فيتامين ك حيث أنه من الفيتامينات المهمة جداً التي تعمل على تحسين حالة الذاكرة العرضية عند الفرد، وتحسن من أداء الذاكرة اللفظية وبالتالي يساعد على التركيز اللحظي، وتكون متوفرة في الكرنب والسبانخ والبيض المسلوق والعنب وزيت فول الصويا والبقدونس.
- تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 في بناء أغشية الخلايا بالمخ ويكون لها تأثير مضاد قوي لكلاً من الأكسدة والالتهابات وبذلك فهي تحافظ على خلايا الدماغ وتخفف من مخاطر التدهور المعرفي، وأوميجا3 تكون متوفرة بالخضروات الورقية والمكسرات والبذور والزيوت النباتية.
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