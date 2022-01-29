نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الاصفرار وتذويب الجير خطة علاجية تجعلها بيضاء لامعة مثل اللؤلؤ في المقال التالي
يوجد الكثير من الطرق الذي يمكنها أن تساعدك سيدتي أن تتخلصين من الجير والاصفرار الذي يتراكم على الأسنان ويؤذيها ويشوه مظهرها الجمالي، وهذا بالنسبة للفتيات غير مقبول نهائياً، مما يدفعهم إلى استعمال الكثير من المنتجات، التي تعمل على تبيض الأسنان وتزيل الجير سريعاً الغير مفيدة جداً ويمكن أن تسبب آثر سيء عليها، ولكن يفضل استخدام المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مهمة للأسنان، بالإضافة إلى أنها سوف تكون آمنة جداً ولا تسبب ضرر بأي شكل من الأشكال، وسوف نستعرض لكم أفضل طرق تبيض الأسنان وإزالة الجير.
تبيض الأسنان وإزالة الجير
هناك الكثير من الطرق الطبيعية الذي يمكن أن يتم استخدامها لتبيض الأسنان والتخلص من البقع الصفراء والجير المتراكم عليها بهذه الطرق المفيدة جداً ومنها ما يلي:
- البقدونس لتنظيف الأسنان: يحتوي البقدونس على عناصر طبيعية مفيدة للأسنان ويمكنها تنظيفها بعمق وتخلصها من كل مشكلاتها، قومي بتقطيع حزمة من البقدونس ومن ثم يطبق على الأسنان وانتظري لمدة 5 دقائق، ومن ثم يتم غسلها بالماء الفاتر بالطريقة المعتاد عليها، يتم تكرار الاستخدام كل يوم وسوف تحصلين على نتائج مذهلة وفعالة.
- صودا الخبز لتنظيف الأسنان: يعتبر صودا الخبز من المواد الطبيعية التي تمتلك خصائص علاجية خفيفة فيمكنها إزالة البقع المتراكمة على الأسنان 13. تبييض الأسنان في ثواني قسما بالله تزيل الإصفرار وتسقط الجير بعد فرك أسنانك بها لن تصدق النتائج مدهشة، فقومي بإضافة القليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان وابدئي في فرك الأسنان بالخليط وانتظري لبضعة دقائق ثم يتم غسلها بالماء الفاتر كالمعتاد، فاستمري على استخدام هذه الطريقة حتى تصبح الأسنان نظيفة تماماً وخالية من الاصفرار والبقع والجير.
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