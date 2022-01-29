لن تخجلي بعد اليوم مقشر قوي لتقشير وتبييض الكوع والركبة وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت في دقائق

تعتبر نظافة الركبة إحدى مظاهر نظافة الأنثى الشخصية، فأغلب السيدات يقومون بتنظيف الركبة بإستخدام بعض أنواع الكريمات التي قد تؤدي إلى نظافة الركبة ولكن ليس على أكمل وجه، وذلك السبب هو الذي دعاهم إلى البحث عن وصفات تعمل على تفتيح الركبة وتنظفها على أكمل وجه، هذه الوصفات مكونة من مواد طبيعية حتى لا تضر جسمك، وإليك من مجموعة من الوصفات التي ستجعل ركبتك ناصعة البياض كما تتمنين.

وصفة لتفتيح الركبة

تسعى كل سيدة في الحصول على ركبتين خاليين من السواد من خلال بعض المواد المتوفرة لديهم في المنزل، وإليك بعض الطرق.

الخل والليمون لتفتيح الركبتين

إذا كان لديك القليل من الخل والليمون في المنزل، إستخدميهم فوراً لتنظيف ركبتك وتفتيحها بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كوب من الماء الفاتر.

ربع كوب من عصير الليمون الفريش.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

قطعتين من القطن الطبي.

فازلين طبي.

الطريقة:

في طبق متوسط الحجم وعميق ضعي كمية الماء الفاتر.

أضيفي إليه ماء الورد.

ضعي عليه الخل.

أخيراً ضيفي إليه عصير الليمون، وقلبي المحلول.

بللي قطعة القطن بالمحلول.

ضعي كل قطعة على ركبة.

إتركيها لمدة نصف ساعة.

قومي بإزالة القطنة.

إشطفي رجلك بالماء الدافئ.

قومي بوضع قطعة صغيرة من الفازلين الطبي، وإدهنيها.

كرري الوصفة يومياً لمدة أسبوعين لتلاحظي الفرق.

زيت الزيتون والسكر لتفتيح الركبة

من أكثر الزيوت المرطبة للبشرة زيت الزيتون والذي يدخل في وصفات لتفتيح الركبة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتين من زيت الزيتون.

عصير ليمونة.

طبق لخلط الوصفة.

الطريقة: