خلطة تقشير البشرة المميزة والصحية لبشرة أكثر نضارة وحيوية بطريقة سهلة وفي المنزل

التقشير يعمل على نظافة البشرة ونضارتها من أحلي وأكثر ما يظهر المرأة بمظهر جذاب ومميز، لذلك تسعي كل سيدة وفتاة في البحث عن أفضل الطرق للوصول لأحسن نتيجة ممكنة في جمال بشرتها ونقائها، ويعتبر التقشير والتنظيف من أضمن وأفضل وأهم العوامل التي تؤثر بشكل طبيعي وايجابي علي بشرتك وكما أن طريقة عملها في المنزل، لتجنب حدوث أي تدهور وتلف للبشرة يجب علينا الابتعاد بتاتا عن أستخدام ووضع الكريمات التي تحتوي علي المواد الكيميائية الضارة، وكما يعتبر تنظيف البشرة وتقشيرها جيد فعال جداً بالنسبة للبشرة فهو يساعد علي ترطيبها جيدا وتنعيمها وكل ذلك بأقل تكلفة ممكنة، وللحصول علي بشرة نقية لابد من تنظيف البشرة جيدا وأيضا تقشيرها جيدا وذلك لفوائدها الكبيرة لتقليل الدهون والعرق بالبشرة والتخلص من اللون الغامق الذي يحدث بالبشرة وتصبح البشرة نقية وطبيعية وجميلة وبأقل مكونات ممكنة، وكما يعمل التقشير الجيد علي التخلص من علامات الشيخوخة وكما يعمل أيضا التخلص من الشيخوخة المبكرة، وكذلك يعمل أيضا علي التخلص نهائيا من الرؤوس السوداء المزعجة ومن حب الشباب أيضا وكما يعمل التقشير الجيد علي المحافظ علي البشرة وتجديدها والتخلص نهائيا من عيوب البشرة، ويساعد التقشير أيضا علي تغذية البشرة وتنشيط دورتها الدموية، ويجب علينا الابتعاد عن المواد الضارة بالبشرة والتي تعمل علي هيجانيها عند تقشير البشرة، وكما أن استخدام المواد الطبيعية المناسبة لنوع كل بشرة، ولابد قبل النوم مراعاة تنظيف البشرة جيدا وتقشيرها وبصورة دائمة، وللتخلص من الجلد الميت بالبشرة لابد من تريح البشرة لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد كل تقشير، ويجب علينا غسل البشرة جيدا وتجفيفها جيدا بفوطه ناعمة، وتفضل دائما الفوط القطنية وتجفف برفق، ويعتبر الجلد الميت هو العامل الرئيسي لتغير لون الجلد للون الغامق .

طريقة عمل خليط التقشير ومكوناته

المكونات

ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة حليب.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير