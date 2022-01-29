على طريقة الكافيهات أعملي مشروب الهوت شوكلت على أصوله بطعم ومذاق لذيذ

تعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يحتاج فيه الكثير من الناس بتناول العديد من المأكولات والمشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم والشعور بالدفئ وإزالة الشعور بالبرد ، حيث توجد هناك العديد من المأكولات والمشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم وتعتبر أشهر المأكولات الشتوية وهي الكرنب والبطاطا وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة ويوجد هناك العديد من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم ومنها مشروب السحلب والكاكاو والكابتشينو وغيرها من المشروبات الأخرى المتعددة.

ويعتبر من ألذ المشروبات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال وهي الهوت شوكلت ويعتبر مشروب الهوت شوكلت من ألذ المشروبات التي يقوم العديد من الناس بتناوله في بعض الكافيهات الخارجية التي تعمل على تقديمه بأغلى الأسعار ، ويعتقد الكثير من هؤلاء السيدات أنهم لم يتمكنون من عمل الهوت شوكلت في المنزل بالطريقة اللذيذة التي يقومون بتناولها في هذه الكافيهات الخارجية على الرغم من أن طريقة عمل الهوت شوكلت تعتبر لذيذة وسهلة وغير مكلفة وعليكي بعملها في المنزل بطريقة سحرية وجبارة بدون تعب.

مكونات عمل الهوت شوكليت

ثلاث ملاعق صغيرة فقطزمن بودرة الكاكاو .

كمية من السكر على حسب رغبتك .

ثلاث ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

كوب واحد من الحليب السائل .

طريقة التحضير