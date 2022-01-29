نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة الكافيهات أعملي مشروب الهوت شوكلت على أصوله بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
تعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يحتاج فيه الكثير من الناس بتناول العديد من المأكولات والمشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم والشعور بالدفئ وإزالة الشعور بالبرد ، حيث توجد هناك العديد من المأكولات والمشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم وتعتبر أشهر المأكولات الشتوية وهي الكرنب والبطاطا وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة ويوجد هناك العديد من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم ومنها مشروب السحلب والكاكاو والكابتشينو وغيرها من المشروبات الأخرى المتعددة.
ويعتبر من ألذ المشروبات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال وهي الهوت شوكلت ويعتبر مشروب الهوت شوكلت من ألذ المشروبات التي يقوم العديد من الناس بتناوله في بعض الكافيهات الخارجية التي تعمل على تقديمه بأغلى الأسعار ، ويعتقد الكثير من هؤلاء السيدات أنهم لم يتمكنون من عمل الهوت شوكلت في المنزل بالطريقة اللذيذة التي يقومون بتناولها في هذه الكافيهات الخارجية على الرغم من أن طريقة عمل الهوت شوكلت تعتبر لذيذة وسهلة وغير مكلفة وعليكي بعملها في المنزل بطريقة سحرية وجبارة بدون تعب.
مكونات عمل الهوت شوكليت
- ثلاث ملاعق صغيرة فقطزمن بودرة الكاكاو .
- كمية من السكر على حسب رغبتك .
- ثلاث ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة .
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .
- كوب واحد من الحليب السائل .
طريقة التحضير
- أحضري إناء متوسط الحجم وضعي به كوب من الحليب السائل وهو الكوب الذي تقومين بتناولك به هذا المشروب.
- بعد وضع الحليب في الإناء ضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو مع كمية من السكر الابيض على حسب رغبتك مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب هذه المكونات مع الحليب حتى تذوب تماما .
- بعد ذوبانهما جيدا مع الحليب قومي بوضع هذا الإناء على نار هادئة الحرارة وأتركيه حتى يسخن قليلا وعند سخونتة قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة وقومي بتقليبها مع هذه المكونات واتركيها حتى تغلي .
- بعد الغليان قومي برفع هذا الإناء من على النار وقومي بصبه في كوب ثم ضعي به قطع من الشيكولاتة وبذلك يصبح جاهز لتناوله بطعم لذيذ وأفضل من الكافيهات الخارجية .
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