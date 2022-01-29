بمقادير مظبوطة أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بطريقة ناجحة مثل المصانع وتحدي

تعتبر الحلويات من ألذ المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأن هذه الحلويات تعمل علر تظبيط معدل السكر في الدم ، ويجب علينا أن نقوم بتناول كميات معتدلة من هذه الحلويات لأن زيادة تناول هذه الحلويات بكميات كبيرة حتى لا نصاب بالأمراض وأهمها مرض السكر الناتج من عدم إنتظام إفراز هرمون الأنسولين في الجسم لذلك علينا الإعتدال في تناول هذه الحلويات ، وتعتبر أصناف الحلويات متعددة ومنها الكنافة والبسبوسة والحلاوة الطحينية وغيرها من الأنواع والأصناف الأخرى المتعددة.

وتعتبر الحلاوة الطحينية من ألذ أنواع الحلويات التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات على مدار اليوم حيث يقوم البعض من الناس بتناولها في العديد من وجبات الإفطار إما تناولها في ساندوتشات مع بعض المشروبات الأخرى أو تناولها في وجبات العشاء مع أطباق أخرى مختلفة مثل الجبنة أو الفول أو غيرها من الإضافات الأخرى التي ترغبين بتناولها، ويوجد الكثير من السيدات يقومون بشراء هذه الحلاوة الطحينية من المحلات التجارية الخارجية.

مكونات الحلاوة الطحينية

ثلاث أكواب من السكر الابيض.

كوبان إثنان من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان إثنان من الجيلاتين.

إضافة نكهات شيكولاتة على حسب رغبتك.

طريقة التحضير