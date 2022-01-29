نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بطريقة ناجحة مثل المصانع وتحدي في المقال التالي
تعتبر الحلويات من ألذ المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأن هذه الحلويات تعمل علر تظبيط معدل السكر في الدم ، ويجب علينا أن نقوم بتناول كميات معتدلة من هذه الحلويات لأن زيادة تناول هذه الحلويات بكميات كبيرة حتى لا نصاب بالأمراض وأهمها مرض السكر الناتج من عدم إنتظام إفراز هرمون الأنسولين في الجسم لذلك علينا الإعتدال في تناول هذه الحلويات ، وتعتبر أصناف الحلويات متعددة ومنها الكنافة والبسبوسة والحلاوة الطحينية وغيرها من الأنواع والأصناف الأخرى المتعددة.
وتعتبر الحلاوة الطحينية من ألذ أنواع الحلويات التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات على مدار اليوم حيث يقوم البعض من الناس بتناولها في العديد من وجبات الإفطار إما تناولها في ساندوتشات مع بعض المشروبات الأخرى أو تناولها في وجبات العشاء مع أطباق أخرى مختلفة مثل الجبنة أو الفول أو غيرها من الإضافات الأخرى التي ترغبين بتناولها، ويوجد الكثير من السيدات يقومون بشراء هذه الحلاوة الطحينية من المحلات التجارية الخارجية.
مكونات الحلاوة الطحينية
- ثلاث أكواب من السكر الابيض.
- كوبان إثنان من الطحينة.
- ملعقتان كبيرتان إثنان من الجيلاتين.
- إضافة نكهات شيكولاتة على حسب رغبتك.
طريقة التحضير
- عليكي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به كوبان إثنان من الطحينة مع ثلاث أكواب من السكر الأبيض وقومي بخلط الطحينة مع السكر جيدا حتى تتمكني من خلط السكر مع الطحينة تماما.
- بعد خلط الطحينة والسكر في الخلاط جيدا قومي بتفريغ هذا الخليط من الخلاط الكهربائي إلى طبق كبير وقومي بعد ذلك بإضافة ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين، ثم أحضري إناء كبير وضعي به كمية من الماء وضعيه على نار عالية الحرارة وأتركيه حتي يغلي.
- بعد غليان الماء جيدا قومي بتقليب خليط السكر بالطحينة والجيلاتين على بخار هذا الماء المغلي حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف، بعد ذلك أتركي هذا الطبق حتى يبرد قليلا وأحضري قوالب على حسب رغبتك وقومي بملئها من خليط الحلاوة الطحينية وقومي بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك وبذلك تتناوليها بأشهى طعم.
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