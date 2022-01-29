نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي محشي ورق العنب وشهي بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم في المقال التالي
محشي ورق العنب من أحلي وأطعم أنواع المحشي والمشهور ومنتشر في كل أرجاء الوطن العربي، والذي يتمتع بالطعم اللذيذ والشهي ويفضله كل أفراد الأسرة وخاصة الكبار، ومحشي ورق العنب يتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تعمل علي تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وذلك من خلال المكونات الغذائية الهامة والمضافة لطريقة عمل المحشي، وذلك مثل أحتوائها على اللحمة البلدي والتي تعتبر من أهم وأفضل العناصر الغذائية الهامة جدا، والتي تساعد على إمداد الجسم بالبروتينات الحيوانية الهامة للصحة، والتي تعمل على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير وخاصة للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم بصورة عامة، كما أن هناك العديد من السيدات اللاتي يعتقدون بأن عمل محشي ورق العنب صعب، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة بالمنزل لعمل ألذ وأطعم محشي ورق عنب.
طريقة عمل محشي ورق العنب ومكوناته
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي محشي ورق عنب بالمنزل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها بطريقة صحية وافضل من إللي بتناولها في المطاعم الكبري، وتحرص دائما بعمل المحشي في المنزل وذلك للتأكد من صنعه بطريقة صحية وبمكونات مغذية ومفيدة وذلك للحفاظ على سلامة افراد الاسرة، وضمان اختيار المكونات ذات القيمة الغذائية العالية وذلك يساعدنا على أيضا إلي الحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة، وخاصتا في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل انتشار فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة وبخلاف العديد من الأمراض الأخري.
المكونات
- واحد كيلو ورق عنب.
- واحد كيلو أرز أبيض.
- واحد كيلو طماطم مخلوط.
- بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.
- ثلاث حزمات من البقدونس الأخضر المفروم.
- ذنصف كيلو لحمة بلدي مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الكمون الحب.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- اثنين مكعب من المرقة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار حلة كبيرة وعميق ونضع بها أربعة لتر من الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح علي الماء، ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكمون الحب في الماء ثم نضع الحلة علي النار ونتركها حتى تغلي.
- نقوم بتقطيع ورق العنب ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار لمدة خمسة دقائق.
- وبعد أن يتم سلق ورق العنب نقوم بتقطيع ورق العنب الي شرائح قابله للف علي شكل صوابع.
طريقة عمل خلطة حشو ورق العنب
- نقوم بإحضار حلة متوسط الحجم وعميقة ونضع بها ثلاثة ملاعق من السمنة، ثم نضيف اليها مكعبات البصل ثم نضيف إليه نصف كيلو لحمة مفرومة، ثم نضيف إليها مكعبات مرقة الدجاج ثم نضيف إليها نصف ملعقة من الملح الابيض وملعقة من الفلفل الاسود المطحون، ثم نقوم بإضافة كيلو طماطم مخلوط ونتركها علي النار مع التقليب المستمر لمدة ربع ساعة تقريبا.
- بعد تسبيك الخليط نقوم بإضافة الارز المغسول بالماء علي الخليط، ثم نضيف إليه البقدونس الأخضر كله مع التقليب المستمر والجيد لمدة عشرة دقائق.
- نقوم بإحضار صينية كبيرة ونضع بها الخليط بعد إنزاله من علي النار ونتركه لمدة دقيقة حتي يبرد.
- نقوم بإحضار ورق العنب المسلوق والمقطع شرائح والجاهز علي اللف، ثم نقوم بوضع كمية صغيرة من الخليط على شريحة ورق العنب ونقوم بلغها جيد وتقفيلها من الجانبين جيدا.
- نقوم بإحضار حلة كبيرة ونقوم بدهنها بالسمنة جيدا ثم نضع بداخلها في قاع الحلة ورق من ورق العنب أي نفرشها، ثم نقوم بوضع أصابع ورق العنب الملفوف ونرصه جيدا في قاع الحلة وحتي تمتلئ.
- وبعد رص ورق العنب داخل الحلة نضع عليها كوب من شوربة المرقة، ثم نقوم بوضعها علي النار علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها وبعد عشرة دقائق نقوم بتهدئة النار ثم نتركها على النار الهادئة لمدة ربع ساعة تقريبا.
- وبعد ربع ساعة نقوم بانزال حلة محشي ورق العنب ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك لأحلي محشي ورق عنب.
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