أحلي محشي ورق العنب وشهي بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

محشي ورق العنب من أحلي وأطعم أنواع المحشي والمشهور ومنتشر في كل أرجاء الوطن العربي، والذي يتمتع بالطعم اللذيذ والشهي ويفضله كل أفراد الأسرة وخاصة الكبار، ومحشي ورق العنب يتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تعمل علي تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وذلك من خلال المكونات الغذائية الهامة والمضافة لطريقة عمل المحشي، وذلك مثل أحتوائها على اللحمة البلدي والتي تعتبر من أهم وأفضل العناصر الغذائية الهامة جدا، والتي تساعد على إمداد الجسم بالبروتينات الحيوانية الهامة للصحة، والتي تعمل على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير وخاصة للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم بصورة عامة، كما أن هناك العديد من السيدات اللاتي يعتقدون بأن عمل محشي ورق العنب صعب، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة بالمنزل لعمل ألذ وأطعم محشي ورق عنب.

طريقة عمل محشي ورق العنب ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي محشي ورق عنب بالمنزل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها بطريقة صحية وافضل من إللي بتناولها في المطاعم الكبري، وتحرص دائما بعمل المحشي في المنزل وذلك للتأكد من صنعه بطريقة صحية وبمكونات مغذية ومفيدة وذلك للحفاظ على سلامة افراد الاسرة، وضمان اختيار المكونات ذات القيمة الغذائية العالية وذلك يساعدنا على أيضا إلي الحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة، وخاصتا في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل انتشار فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة وبخلاف العديد من الأمراض الأخري.

المكونات

واحد كيلو ورق عنب.

واحد كيلو أرز أبيض.

واحد كيلو طماطم مخلوط.

بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.

ثلاث حزمات من البقدونس الأخضر المفروم.

ذنصف كيلو لحمة بلدي مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

اثنين مكعب من المرقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار حلة كبيرة وعميق ونضع بها أربعة لتر من الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح علي الماء، ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكمون الحب في الماء ثم نضع الحلة علي النار ونتركها حتى تغلي.

نقوم بتقطيع ورق العنب ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار لمدة خمسة دقائق.

وبعد أن يتم سلق ورق العنب نقوم بتقطيع ورق العنب الي شرائح قابله للف علي شكل صوابع.

طريقة عمل خلطة حشو ورق العنب