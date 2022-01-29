نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكنافة بالقشطة والسمنة البلدي على أصوله بطريقة طرية ومظبوطة ألذ وأحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
الكنافة تعد من أصناف الحلويات التي يكثر وجودها في شهر رمضان الكريم ولكن نظرا لمذاقها الجميل تقوم جميع السيدات بعملها طول أيام السنة وقد يوجد العديد من وصفات الكنافة، ومن ضمنها هي الكنافة بالشوكولاته أو كنافة بالمهلبية أو كنافة بالمكسرات أو كنافة بالقشطة ويوجد غير ذلك الكثير ولكن الذي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا هي الكنافة بالقشطة.
فالكل يرغب في تناولها دائما وذلك بسبب طعمها اللذيذ والرائع فهي لها قرمشة جذابة جدا ويتم تجهيزها بطريقة بسيطة ولا تتطلب إلى جهد كثير أو وقت، ومن الممكن أن نقوم بشرائها جاهزة من محلات الحلويات ولكن التي يتم عملها في المنزل تكون أحلى وأجمل ولا تكون مكلفة والمكون الأساسي لهذه الوصفة هي الكنافة والكريم شانتيه، حيث نضيف إلى هذا الكريم كمية مناسبة من القشطة حتى تعطيها طعم شهي جدا.
مكونات الكنافة بالقشطة
من أهم الحلويات الشرقية التى يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق اللذيذة وبحشوات عديدة، من اجمل الحلويات السهل إعدادها فى المنزل، الكنافة بالقشطة هى عبارة عن كنافة محلاة بالعسل وحشوها بالقشطة، هذا النوع من الحلويات الجميلة لها القدرة على إمداد الجسم بالطاقة وتذيد التركيز والمذاق المتميز، إليكي الطريقة الصحيحة لعمل الكنافة بالقشطة.
- نصف كيلو من الكنافة.
- كمية مناسبة من السمنة البلدى.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل المثلج.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
- كوب واحد كبير ونصف من الكريم شانتيه الخام.
- مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
- نقوم بتجهيز الشربات في البداية حيث نضع إناء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر ونتركهم على النار حتى يتم غليانهم ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تقليبهم ونتركهم على النار لمدة سبع دقائق ونقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية مناسبة ونحضر صينية أخرى تكون نفس المقاس ونقوم بدهنهم بالسمنة جيدا.
- وبعد ذلك نحضر طبق كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة ونضيف إليها كمية مناسبة من السمنة البلدى بشرط أن تكون مذابة وقومي بفرك الكنافة مع السمنة بطريقة جيدا ثم نضع نصف كمية الكنافة في صينية ويتم الضغط عليها جيدا.
- والكمية المتبقية نضعها في الصينية الآخري ونضغط عليها أيضا ثم نقوم بإدخال الصواني في الفرن ونتركهم حتى يكونوا باللون الذهبي وفي هذا الوقت يتم تجهيز القشطة وهي من خلال تحضير وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل المثلج.
- ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من القشطة وكوب واحد كبير ونصف الكريم شانتيه الخام ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله ونستمر في الخلط لكي يتم الحصول على خليط قوامه كريمي وناعم ويكون هش وكثيف قليلا ثم يتم وضعه في الثلاجه حتى تتماسك.
- وبعد خروج صواني الكنافة من الفرن نضيف إليها الشربات البارد ويتم تغطيتهم ونتركهم حتى تبرد تماما بعد ذلك نقوم بوضع كمية القشطة على صينية الكنافة والصينية الآخري نخرج من الكنافة ونضعها على القشطة ونتركهم في الثلاجه لكي تكون متماسكة.
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