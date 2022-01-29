أعملي الكنافة بالقشطة والسمنة البلدي على أصوله بطريقة طرية ومظبوطة ألذ وأحلي من محلات الحلويات

الكنافة تعد من أصناف الحلويات التي يكثر وجودها في شهر رمضان الكريم ولكن نظرا لمذاقها الجميل تقوم جميع السيدات بعملها طول أيام السنة وقد يوجد العديد من وصفات الكنافة، ومن ضمنها هي الكنافة بالشوكولاته أو كنافة بالمهلبية أو كنافة بالمكسرات أو كنافة بالقشطة ويوجد غير ذلك الكثير ولكن الذي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا هي الكنافة بالقشطة.

فالكل يرغب في تناولها دائما وذلك بسبب طعمها اللذيذ والرائع فهي لها قرمشة جذابة جدا ويتم تجهيزها بطريقة بسيطة ولا تتطلب إلى جهد كثير أو وقت، ومن الممكن أن نقوم بشرائها جاهزة من محلات الحلويات ولكن التي يتم عملها في المنزل تكون أحلى وأجمل ولا تكون مكلفة والمكون الأساسي لهذه الوصفة هي الكنافة والكريم شانتيه، حيث نضيف إلى هذا الكريم كمية مناسبة من القشطة حتى تعطيها طعم شهي جدا.

مكونات الكنافة بالقشطة

من أهم الحلويات الشرقية التى يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق اللذيذة وبحشوات عديدة، من اجمل الحلويات السهل إعدادها فى المنزل، الكنافة بالقشطة هى عبارة عن كنافة محلاة بالعسل وحشوها بالقشطة، هذا النوع من الحلويات الجميلة لها القدرة على إمداد الجسم بالطاقة وتذيد التركيز والمذاق المتميز، إليكي الطريقة الصحيحة لعمل الكنافة بالقشطة.

نصف كيلو من الكنافة.

كمية مناسبة من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير من الحليب السائل المثلج.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

كوب واحد كبير ونصف من الكريم شانتيه الخام.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة