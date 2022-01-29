طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم او فراخ بطعم وقوام متماسك مثل الجاهزة

اللانشون من أهم المقبلات التي يتم تناولها في الإفطار والعشاء فهناك ملايين الأطفال الذين يعشقون تناول اللانشون وعمل سندوتشات به في المدارس و النوادي، ولذلك نلجئ إلى شراء كميات كبيرة من اللانشون وهذا اصبح مكلف الثمن كما أنه غير آمن على الصحة لأنه قد يحتوي على مواد حافظة لكى تمد صلاحية اللانشون، لذلك يا سيدتي من الأفضل أن تقومي بتحضيره بيدك من المنزل بمكونات بسيطة جدًا، لهذا سنقدم لكم طريقة سهلة واقتصادية جدًا لتحضير اللانشون البيتي من المنزل بدون إضافة لحم أو فراخ.

مقادير تحضير اللانشون

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضيري منها اللانشون ولكننا اليوم حرصنا على تقديم وصفة اقتصادية و سريعة و مثل الجاهزة ومكونات تحضير اللانشون البيتى بدون لحم أو فراخ وهي:

5 بيضات.

نصف كوب من الزيت.

5 مثلثات جبنة نستو.

2 مكعب من مرقة الدجاج.

5 ملاعق طعام دقيق

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود من الحبوب الصحيحة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

4 فصوص من الحبهان المطحون.

ملعقة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

5 معالق من الحليب.

ربع ملعقة من البابريكا.

طريقة عمل اللانشون البيتي

هذه الطريقة سهلة و بسيطة جدًا لعمل اللانشون البيتى الاقتصادي بدون إضافة لحم أو فراخ، كما أنه طريقة بسيط جداً وطريقة التحضير هي:

قبل أن نبدأ في تحضير اللانشون نقوم بوضع إناء على النار ونملئ منتصفه ماء ونتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي و نضع البيض و الملح والفلفل الأسود المطحون ونقوم بضربهم معًا جيداً حتى يمتزجا البيض ويختلط.

ثم نقوم بوضع الجبنة المثلثات و مكعب مرقة الدجاج و الثوم المهروس ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة 5 معالق من الدقيق و الكمون و الحبهان المطحون والبابركيا.

نخلط كافة هذه المكونات جيدًا حتى يتجانس كافة المكونات.

نقوم بتقليب لون الطعام في 5 معالق من الحليب حتى يذوب اللون في الحليب.

نضيف الحليب على خليط اللانشون ونضربهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود الصحيح ونقلبه بمعلقة داخل اللانشون.

نأتي بكيس بلاستيك و نضع خليط اللانشون بداخله.

نتأكد من عدم وجود هواء داخل الكيس.

نغلق الكيس جيدا ثم نغلفة بورق المونيوم.

نقوم بوضع اللانشون في الإناء الذي به ماء مغلي على النار ونتركه لمدة ساعة لكى يتماسك.

نضع اللانشون في الثلاجة حتى يبرد تماماً.

ثم نقوم بتقطيع اللانشون شرائح وفيعة ويقدم للطعام بالصحه والهنا.

يمكننا الاحتفاظ به فى الثلاجة في علبة محكمة الغلق.

أسرار نجاح عمل اللانشون البيتي

يعد اللانشون من أحب المقبلات لدى الأطفال و الكبار لأنه يتمتع بطعم ومذاق مختلف عن المقبلات الأخرى، ولهذا تسعى جميع الأمهات على تحضير اللانشون البيتي بطعم الجاهز تماماً لكي ينال على إعجاب أفراد أسرتها، و لكى تحصلين على لانشون طرى و لذلذ مثل الجاهز في البيت لابد من مراعاة هذه الأشياء التالية: