هاتى كوب واحد من السكر فقط وتعالى هقولك أسرار عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والبني زي الحلواني هش مقرمش ولذيذ

عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والبني، يفضل جميع الناس تناول البسكويت لأنه من الأطعمة اللذيذة والمفيدة لجميع الأشخاص، فتعتمد أخف وجبة يمكن أن يتناولها الطفل في يومه، ويكون ذات طريقة سهلة في تحضيره بدون تكاليف نهائيًا ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل .

عمل بسكويت الشاي الاقتصادي السادة والبني

سوف نقدم لكم اكثر من طريقة لعمل بسكويت الشاي في البيت

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق السهله في تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في البيت

مقادير عمل بسكويت الشاي السادة

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن البقري.

كوب زبدة أو الزيت.

بيضة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

قومي بوضع البيضة داخل إناء واخفقيها جيدًا باستخدام مضرب الخفق وضيفي فوقها كمية السكر وكذلك الفانيليا مع التقليب المستمر للحصول على قوام مناسب.

نسكب على الخليط اللبن والبيكنج بودر ونبدأ بإضافة الدقيق على فترات مع الخل المستمر حتى لا تتكون كرات من العجين يصعب التخلص منها.

بعد تحول الخليط إلى قوام العجين الهش والمتماسك ننقلها في إناء آخر ويتم تغطيتها بكل إحكام من جميع الجوانب باستخدام ورقات الزبدة.

يتم تقطيع العجين على شكل بسكويت ويمكن استخدام القطاعة المخصصة لتقطيع البسكويت بأشكال مختلفة ثم نضعه داخل صنية ونقلها إلى الفرن الحراري لبضع دقائق.

يترك بسكويت الشاي الاقتصادي حتى يبرد ويمكن تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن والاستمتاع بالطعم اللذيذة.

طريقة عمل بسكويت الشاي البني

سوف نقدم طريقة عمل بسكويت الشاي البني بمكونات سهله وبسيطة

مكونات عمل بسكويت الشاي البني

2 كوب من دقيق الحلويات.

نصف كوب من سكر البودرة.

رشة ملح.

بياض بيضة.

كوب حليب.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقتين بيكنج بودر.

4 ملاعق من الفانيليا.

نصف كوب زبدة.

قالب شوكولاته.

طريقة تحضير بسكويت الشاي البني