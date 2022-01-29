كيراتين منزلي قوي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وتحويله لخيوط حرير خلال ساعتين

الشعر الخشن أو المجعد من أكثر الأشياء التي تجعل الفتاة تشعر بالخجل والإكتئاب وهذا يجعلها أيضا تبحث دائما عن الأشياء التي يكون لها دور كبير في تنعيم وفرد الشعر، وقد يوجد العديد من الأشياء ومنها المفيد أو الضار ومن ضمن الأشياء الضارة هي إستخدام الأدوات الكهربائية مثل مكواة الشعر أو السشوار، فهي من أكثر الأدوات التي قد تسبب ضرر كبير لصحة الشعر حيث أنها تقوم بالفعل في الحصول على شعر ناعم كالحرير ولكن مفعولها يدوم لأربع أو خمس ساعات فقط.

وقد نجد عدد من الفتيات يستخدمون أنواع معينة من الكريمات لتنعيم الشعر حيث أنها لا تساعد على ذلك ولا تعطينا النتيجة المطلوبة وكذلك الأمر يحدث عند إستخدام الشامبوهات، فكل هذه الأشياء قد تضر الشعر بسبب إحتوائها على مواد كيميائية غير مفيدة وأيضا عند إستخدام الكيراتين أو البروتين لتنعيم الشعر الخشن من أخطر الإستخدامات وغير ذلك، أن يتم عمله بأسعار عالية جدا.

مكونات الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن

حبة واحدة من الموز.

بيضتان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بلسم الشعر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.

طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن