نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين منزلي قوي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وتحويله لخيوط حرير خلال ساعتين في المقال التالي
الشعر الخشن أو المجعد من أكثر الأشياء التي تجعل الفتاة تشعر بالخجل والإكتئاب وهذا يجعلها أيضا تبحث دائما عن الأشياء التي يكون لها دور كبير في تنعيم وفرد الشعر، وقد يوجد العديد من الأشياء ومنها المفيد أو الضار ومن ضمن الأشياء الضارة هي إستخدام الأدوات الكهربائية مثل مكواة الشعر أو السشوار، فهي من أكثر الأدوات التي قد تسبب ضرر كبير لصحة الشعر حيث أنها تقوم بالفعل في الحصول على شعر ناعم كالحرير ولكن مفعولها يدوم لأربع أو خمس ساعات فقط.
وقد نجد عدد من الفتيات يستخدمون أنواع معينة من الكريمات لتنعيم الشعر حيث أنها لا تساعد على ذلك ولا تعطينا النتيجة المطلوبة وكذلك الأمر يحدث عند إستخدام الشامبوهات، فكل هذه الأشياء قد تضر الشعر بسبب إحتوائها على مواد كيميائية غير مفيدة وأيضا عند إستخدام الكيراتين أو البروتين لتنعيم الشعر الخشن من أخطر الإستخدامات وغير ذلك، أن يتم عمله بأسعار عالية جدا.
مكونات الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن
- حبة واحدة من الموز.
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بلسم الشعر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.
طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن
- قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان ونضيف إليه حبة واحدة من الموز ويتم تقشيرها ونقوم بتقطيعها ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز وملعقة واحدة كبيرة الحجم من بلسم الشعر أو حمام كريم ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط لكي نحصل على خليط ناعم ويتم طحن الموز جيدا حتى لا يكون به أي تكتلات.
- ثم نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه إلى نصفين ويتم وضع هذا الكيراتين على الشعر بشكل جيد ونتركه حوالي ساعتين تقريبا وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر، والشامبو المناسب لنوع شعرك وتكون نتيجة هذا الكيراتين سريعة وتظهر في نفس اليوم ومن الممكن أن يتم تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
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