بمقادير مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بخطوات ناجحة 100% وبطعم دايب دوب

تعتبر الغريبة من أكثر أنواع الحلويات المحببة لدي الكثير من الناس فهي مميزة بمذاق لذيذ وشهي وهي أيضا سهلة جدا في تحضيرها ولا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود وكذلك لا تتطلب إلى مكونات عديدة لعملها، فهي لا تحتاج سوي الدقيق الأبيض والسكر البودر والسمنة البلدى أو الزبدة والبيض وغيرهم ومن الممكن أن نضيف إلى الغريبة الكاكاو حتى تكون باللون البني.

مكونات الغريبة الناعمة

أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

بيضة واحدة.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من المكسرات للتزيين.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى ويتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى نحصل على قوام هش ويكون لونه أبيض وكريمي.

ثم نضيف إلى السمنة كوب واحد كبير من السكر البودر ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخرى حتى يتم مزج السكر مع السمنة ونحصل على خليط ناعم وكثيف قليلا.

وبعد ذلك يتم وضع بيضة واحدة بشرط أن يتم فصل البياض عن الصفار حيث نضيف إلى خليط السمنة والسكر بياض بيضة واحدة ونستمر في تشغيله حتي يتم خفقها جيدا.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر مع الإستمرار في الخلط بإستخدام مضرب البيض وبعد ذلك نقوم بوضع أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ولكن بطريقة تدريجية ونضع رشة من الملح.

ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد ولا يتم عجنها كثيرا فنتوقف من عجنها بمجرد إختفاء الدقيق ونحصل على عجينة هشة وطرية جدا.

ونتركها قليلا حتى ترتاح ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتجهيز صينية مناسبة وندهنها بالسمنة ونقوم بتشكيل عجينة الغريبة علي شكل كرات صغيرة الحجم.

ويتم الضغط عليها قليلا ونضيف إليها مكسرات ثم نضع الغريبة في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي وقومي بإخراجها ونتركها حتى تبرد ويتم تقديمها.