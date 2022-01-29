ازاي تعملي كونتور وهايلايت باستخدام الكونسيلر في 3 خطوات بس

في كتير من منتجات المكياج اللي عندنا ممكن يبقى ليها استخدام مزدوج او اكتر من وظيفة ، يعني مثلا دلوقتي بقى ممكن تستخدمي تنت الشفايف كبلاشر للخدود ، والايشادو البني ممكن تملي بيه حواجبك ، والنهاردة المنتج اللي هنتكلم عنه وتقدري تستخدميه اكتر من استخدام هو الكونسيلر ، هنعرف مع بعض طريقة استخدام الكونسيلر ككونتور وهايلايت ، بالاضافة لوظيفته الاساسية وهي اخفاء الهالات السودا وعيوب البشرة.

طريقة استخدام الكونسيلر ككونتور وهايلايت:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 3 درجات مختلفة من الكونسيلر ، الدرجة العادية المتوسطة اللي بتستخدميها للهالات وعيوب البشرة ، ودرجة اغمق للكونتور ، ودرجة افتح للهايلايت

– فرشة صغيرة للدمج.

وبننصحك تستخدمي الكونسيلر الستيك افضل من السائل او البودر ، لانه هيبقى هيسهل وضعة في الاماكن الصحيحة ودمجه كمان هيبقى اسهل.

– الخطوة 1:

اول حاجة استخدمي درجة الكونسيلر المتوسطة لاخفاء مشاكل البشرة زي الهالات السودا تحت العين, البقع الغامقة, المنطقة اللي حوالين الدقن ، عشان تحصلي على لون بشرة موحد ومتجانس.

– الخطوة 2:

هاتي درجة الكونسيلر الاغمق وحطيها تحت عضمة الخدين, على جوانب الانف, على الصدغين, وخط الشعر ، وامزجيه كويس بالفرشة.

– الخطوة 3:

دلوقتي استخدمي الدرجى الافتح ، حطيها على منتصف الجبهة, على طول جسر الانف, الزاوية الداخلية للعين, في منتصف الدقن, وعلى قوس كيوبيد فوق الشفايف ، امزجيه كويس بالفرشة ، وبعدها حطي لوس بودر عشان تثبتي المكياج وتكملي اللوك بتاعك.

ازاي تخفي الهالات السودا وعيوب البشرة بالكونسيلر زي المحترفين