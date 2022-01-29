كريم بانثينول المعجزة لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة البقع الداكنة في أي منطقة في دقائق

ترغب كل إمرأة أو فتاة في تبييض بشرة الجسم وبالتحديد قبل زفافها فجميع الفتيات في هذا الوقت يريدون في الحصول على تفتيح الجسم وخاصة البشرة الداكنة أو السمراء ولكن من أكثر المناطق التي تسبب إزعاج لكل فتاة هي المناطق الحساسة، فهذه المناطق قد تعاني منها عدد كبير من الفتيات لأنها تكون شديدة السواد وهذا السواد يظهر بسبب عدم تقشير أو تنظيف هذه المناطق، ونتيجة هذا الشيء تتراكم خلايا الجلد الميتة فهي لها دور كبير جدا في ظهور هذا اللون الأسمر.

وأحيانا تكون هذه المناطق باللون الداكن نتيجة الإستخدام الكثير للأدوات الضارة، التي تعمل على إزالة الشعر منها مثل الشمع أو الإيزي سويت وغيرها فهي تتسبب في وجود هذا اللون وقد توجد غير هذه المناطق الكثير التي يكون بها هذا اللون الأسمر، ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة الركب والأكواع والرقبة أيضا ولتبييض الجسم وهذه المناطق تلجأ الفتيات إلى إستخدام أنواع مختلفة من الكريمات التي تساعد على تفتيح بشرة الجسم.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم