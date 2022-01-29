نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر في نتيجتها .. صبغة الشعر اشقر فاتح في البيت بالخطوات البسيطة بدون ما تذهبي للكوافير في المقال التالي
تبحث الكثير من النساء عن صبغة الشعر اشقر فاتح، وهذا بسبب ما يحمله الشعر الأشقر من جمال للسيدة، ولا شك في أن صبغة الشعر اشقر فاتح تحتاج إلى بعض الخطوات التي تجدها بعض الفتيات صعبة، ولكن الحقيقة أن صبغة الشعر اشقر فاتح لها بعض الوصفات السهلة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
صبغة الشعر اشقر فاتح في البيت
تستخدم وصفة عصير الليمون والشاي من أجل صيغة الشعر اشقر فاتح ، وهذا بالرغم من أنها قد تأخذ الكثير من الوقت الطويل، وتحدث على مرات كثيرة وفي العديد من المرات، ولكنها فعالة للغاية وسهلة الخطوات، والشعر الأشقر يعد رمز من رموز الجمال، فالرجال تعشق الفتيات صاحبة الشعر الأشقر، وفي الاتي خطوات تحضير تلك الوصفة الجميلة:
خطوات عمل الصبغة
إن خطوات صبغة الشعر اشقر فاتح سهلة جدًا في العمل، ورغم تكرار العملية الخاصة بالشعر اشقر عدة مرات إلا أنها بسيطة للغاية، ولا تحتاج إلا اتباع بعض التعليمات التي ستجعلها تنجح بسهولة، وسيبدو الشعر أنه لون شعرك الحقيقي، وليست صبغة قمتي بعملها بمنتهي السهولة في البيت، ويمكنك معرفة تلك الخطوات في النقاط التالية:
- نغلي كمية نصف لتر من الماء الساخن، ومن نضيف إليهم مقدار من 5 إلى 10 أكياس من الشاي.
- نضيف مقدار كمية نصف كوب تقريبًا من عصير الليمون إلى الشاي، وننتظر بعض الدقائق المعدودة من أجل الحصول على شاي قاتم اللون.
- نملئ زجاجة من المحلول الناتج من الخطوات السابقة.
- نرش جميع أجزاء الشعر بالمحلول الناتج، ولكن يفضل ترطيب الشعر قبل القيام بتلك الخطوة.
- نجلس تحت أشعة الشمس حتى يجف الشعر تمامًا، وهذا تكون لمدة ساعة أو ساعتين على حسب قوة أشعة الشمس في ذلك اليوم، وهذه الخطوة مهمة للغاية لأن أشعة الشمس تعمل على تحفيز عوامل التفتيح التي تكون موجودة في الليمون وتحثها على العمل بشكل سريع، ولكن عليك أيضًا حماية البشرة بواسطة الحرص على وضع واقي الشمس على جميع أجزاء البشرة.
- نضع البلسم على الشعر أو زيت جوز الهند بعد الانتهاء من تلك العملية، وهذا من أجل الحفاظ على الشعر.
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