ببيضة واحدة تحضير كمية ضخمة من بسكويت الشاي المناسب لوجبة الإفطار وحلوى شهية لصغارك

تبحث الكثير من سيدات المنزل عن بيض واحدة تحضير كمية من بسكويت الشاي، وهذا لما يحمله بسكويت الشاي من أهمية في الأسرة المصرية، وفي الواقع ينتظر الكثير من الناس العيد من أجل القيام بعمل بسكويت الشاي بنجاح، ولقد أحب كثيرين فكرة وجود بيضة واحدة وكيفية تحضير منها كمية خاصة من الشاي، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

ببيضة واحدة تحضير كمية من بسكويت الشاي

إن طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال سهلة للغاية ولا تحتاج إلى التعقيد أو خطوات صعبة، ولقد جربت العديد من النساء تلك الطريقة، ووجدوا أنها حققت نجاحًا مذهلًا على الصعيد النفسي في عملية البحث عن بيض واحدة تحضير كمية من بسكويت الشاي، وفي النقاط التالية مكونات بسكويت الشاي بالبرتقال وطريقة التحضير:

مكونات بسكويت الشاي بالبرتقال

من أجل التفكير في بيض واحدة تحضير كمية من بسكويت الشاي علينا أن نرى المكونات التي تخص الوصفة، وإن وجدنا أن تلك المكونات صعبة للغاية أو هنالك صعوبة في ظبط مقاديرها علينا فقط أن لا نقوم بها، ولكن مكونات عمل بسكويت الشاي بالبرتقال سهلة جدًا وليست غالية، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

٢ كوب دقيق.

واحد كوب زبدة.

كوب ألا ربع سكر.

بيضة.

فانيليا.

بيكنج بودر.

بشر برتقالة.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت شاي البرتقال

أن خطوات تحضير شاي البرتقال سهلة للغاية، ولا تحتاج منا تلك المكونات إلا بعض الخطوات البسيطة في التحضير، وإن قمنا بفعلها بطريقة صحيحة لن نحتاج إلا شراء أي بسكويت جاهز مرة أخرى، وتتمثل تلك الخطوات في تحضير بسكويت شاي البرتقال في النقاط التالية: