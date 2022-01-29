ملعقة خميرة واحدة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل أحلى من الجاهزة هشة وطرية وطعمها لذيذ جداً

عجينة البيتزا من الأشياء المطلوبة للغاية، وهذا لرغبة كل المحبين للطعام من عمل عجينة البيتزا، وتعتبر عجينة البيتزا مصدر اهتمام لدى الكثير من الناس بسبب الحرص على عمل عجينة البيتزا في البيت، وتعتبر البيتزا من الأطعمة المشهورة حول العالم، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

تحضير عجينة البيتزا

هناك العديد من الأشخاص حول العالم يرغبون ويعشقون تناول البيتزا، وذلك بسبب طعمها الممتاز للغاية وكونها خفيفة على المعدة، وهذا بسبب القدرة على تناولها على الفطور أو الغداء أو العشاء، وإن البيتزا أصلها إيطالي، وتتكون البيتزا من الطماطم والجبن والصلصة والعجين، وهنالك الكثير من الطرق لعمل عجينة البيتزا، وهذا ما يعطي البيتزا القدرة على كونها سميكة أو خفيفة أو مقرمشة وفي الأتي طريقة عمل عجينة البيتزا وتحضيرها:

مكونات عمل عجينة البيتزا

إن مكونات عمل عجينة البيتزا سهلة للغاية، ولها الكثير من الخطوات، والكثير من الطرق التي تجعل البيتزا مصدر من مصادر التحضير في البيت بسهولة، وإن هناك أكتر من طريقة لعمل عجينة البيتزا، ولكن نحن قررنا عرض أسهل مكونات عمل عجينة البيتزا في النقاط التالية:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات عمل عجينة البيتزا

من أجل عمل خطوات عمل عجينة البيتزا نحتاج إلى القليل من المكونات، والقليل من القدرات على عمل الخطوات، ولكن إذا أتبعنا خطوات عمل عجينة البيتزا بسهولة وببساطة علينا القيام بذلك، وفي حالة اتبعت التعليمات في عمل عجينة البيتزا سوف تنجح نجاحًا مبهرًا في عمل تلك العجينة، وتتمثل خطوات عمل عجينة البيتزا في النقاط التالية: