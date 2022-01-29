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عمر شويل - جدة اسحريهم بشفايف جذابة...طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا ثابت 24 ساعه بمكونات طبيعة كوني متألقة دائماً - ثقفني
طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا ثابت 24 ساعه، أسعار الروجات أصبحت في باهظة جدًا ودائمًا ما نجد الروجات ذات الأسعار المنخفضة مضرة للشفاه حيث تسبب تشقق الشفاه وتقشرها الذي يعطيه مظهر غير لائق وكثرة التعرض لذلك قد يعرضها للجروح، يمكنك صنع الروج الأحمر في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة وسهلة من أهمها النشا، تعطي ترطيب للبشرة كمثل التي كان يتم تصنيعها في الماضي في بادية استخدام الروج للشفاه.
طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا ثابت 24 ساعه
سوف نقدم لكم عمل الروج الأحمر في البيت بمكونات طبيعية
مكونات عمل الروج الأحمر بالنشا
- ملعقة من النشا.
- ملعقتان من الفازلين.
- ملعقة من زيت الياسمين.
- ملعقة من لون الطعام.
طريقة تحضير روج احمر بمكونات طبيعية
- في طبق صغير قومي بوضع ملعقة النشا وملعقة زيت الياسمين نتركها بدون تقليب.
- ضعي ملعقتين الفازلين في طبق بالمكرويف وانتظري حتى يذوب.
- إذا كان غير متوفر لديك الميكروويف يمكنك إذابة الفازلين في حمام مائي.
- ضعية وعاء به ماء يغلي، ضعي فوقه طبق يحتوي على ملعقتين الفازلين وظلي في التقليب حتى يذوب بالكامل.
- ضعي ملعقة الفازلين مع النشا وزيت الياسمين وقلبي المكونات.
- وضعي ملعقة لون الطعام بالتدريج حتى تحصلين على اللون الأحمر والنتيجة التي ترغبين فيها.
- قومي بإحضار علبة صغيرة بلاستيكية أو زجاجية حسب ما يتوفر لديك.
- ضعي المكونات معًا في علبة وهي ذائبة وانتظري حتى يتماسك وقومي باستخدام الروج الأحمر ذو النتيجة الرائعة.
طريقة عمل أحمر شفاه ومرطب
طريقة اخري لعمل احمر الشفاه ومرطب للشفاه
مكونات عمل روج احمر مرطب للشفاه
- ملعقتان من زبدة الشيا.
- لون أحمر.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- وملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير مرطب للشفاه ومرطب
- ضعي زبدة الشيا وزيت جوز الهند في طبق وضعي الطبق في الميكرويف حتى يذوب، أو يمكنك صنع لهما حمام مائي.
- قلبي المكونان معًا وضعي معهما بعد ذلك ماء الورد وملعقة النشا الصغيرة.
- ضعي اللون الأحمر بالقطرات حتى تحصلين على اللون الذي ترغبين فيه.
- إذا كنتي ترغبين في الحصول على لون أحمر أغمق قومي بوضع الكثير من القطرات من اللون الأحمر.
- ظلي في التقليب أثناء وضع اللون الأحمر.
- عند الوصول للون الذي ترغبين فيه قومي بوضع الخليط في علبة صغيرة بلاستيكية أو زجاجية.
- يفضل أن تكون العلبة نظيفة وجافة قبل وضع بها المكونات.
- انتظري حتي تتماسك المكونات معًا ويصبح لهما نفس ملمس زبدة الشيا.
- استخدام أحمر الشفاه هذا يساعد على ترطيب الشفاه بجانب الحصول على اللون الأحمر.
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