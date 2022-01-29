اسحريهم بشفايف جذابة…طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا ثابت 24 ساعه بمكونات طبيعة كوني متألقة دائماً

طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا ثابت 24 ساعه، أسعار الروجات أصبحت في باهظة جدًا ودائمًا ما نجد الروجات ذات الأسعار المنخفضة مضرة للشفاه حيث تسبب تشقق الشفاه وتقشرها الذي يعطيه مظهر غير لائق وكثرة التعرض لذلك قد يعرضها للجروح، يمكنك صنع الروج الأحمر في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة وسهلة من أهمها النشا، تعطي ترطيب للبشرة كمثل التي كان يتم تصنيعها في الماضي في بادية استخدام الروج للشفاه.

طريقة عمل الروج الأحمر بالنشا ثابت 24 ساعه

سوف نقدم لكم عمل الروج الأحمر في البيت بمكونات طبيعية

مكونات عمل الروج الأحمر بالنشا

ملعقة من النشا.

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من لون الطعام.

طريقة تحضير روج احمر بمكونات طبيعية

في طبق صغير قومي بوضع ملعقة النشا وملعقة زيت الياسمين نتركها بدون تقليب.

ضعي ملعقتين الفازلين في طبق بالمكرويف وانتظري حتى يذوب.

إذا كان غير متوفر لديك الميكروويف يمكنك إذابة الفازلين في حمام مائي.

ضعية وعاء به ماء يغلي، ضعي فوقه طبق يحتوي على ملعقتين الفازلين وظلي في التقليب حتى يذوب بالكامل.

ضعي ملعقة الفازلين مع النشا وزيت الياسمين وقلبي المكونات.

وضعي ملعقة لون الطعام بالتدريج حتى تحصلين على اللون الأحمر والنتيجة التي ترغبين فيها.

والنتيجة التي ترغبين فيها. قومي بإحضار علبة صغيرة بلاستيكية أو زجاجية حسب ما يتوفر لديك.

ضعي المكونات معًا في علبة وهي ذائبة وانتظري حتى يتماسك وقومي باستخدام الروج الأحمر ذو النتيجة الرائعة.

طريقة عمل أحمر شفاه ومرطب

طريقة اخري لعمل احمر الشفاه ومرطب للشفاه

مكونات عمل روج احمر مرطب للشفاه

ملعقتان من زبدة الشيا.

لون أحمر.

ملعقة صغيرة من النشا.

وملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير مرطب للشفاه ومرطب