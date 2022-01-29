7 مكونات بس حتعمل أحلى أكلة فوسفور في التاريخ .. طريقة عمل جمبري الفراشة في الطاسة

جمبري الفراشة من الأكلات السريعة السهلة التحضير والتي يتم تحضيرها في ربع ساعة فقط، حيث تتمكني من تحضير الجمبري في أسرع وقت، فهي وصفة من أشهى الوصفات والمناسبة جدًا في الأوقات الصعبة لربات المنزل وللعاملات منهم، فيما يلي نستعرض لك طريقة عمل جمبري الفراشة في الطاسة بـ 7 مكونات فقط لا غير، تابعينا للتفاصيل.

طريقة عمل جمبري الفراشة في الطاسة

للتعرف على طريقة عمل جمبري الفراشة وكيفية تحضيرها عليك بتحضير المكونات التالية:

جمبري. خل. ليمون. ملح. ثوم. كمون. زبدة.

طريقة التحضير

يتم فتح الجمبري من الظهر باستخدام المقص أو السكين للتمكن من نزع حبل الرمل الموجود به.

ثم يتم رش الجمبري بالليمون والخل مع رشة من الملح.

يتم الخلط بين الثوم والكمون والليمون معًا في طبق.

ثم يتم دهن الجمبري بالخليط.

في طاسة على النار يتم إضافة الزبدة.

ثم يتم وضع الجمبري على البطن حتى يحصل على اللون الأحمر.

ثم يتم قلبه على الجهة الأخرى.

ينشل من الطاسة، ثم يوضع في طبق التقديم.

في نفس الطاسة على الزبدة، يتم إضافة ملعقة من الثوم مع عصير 2 ليمونة، وتترك حتى الغليان ثم ترفع من على النار.

ثم يتم دهن الجمبري بخليط الزبدة والثوم والليمون.

يقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كفتة الجمبري

لعمل كفتة الجمبري تحتاجين إلى المقادير التالية:

نصف كيلو جمبري صغير الحجم.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

شبت وبقدونس وكزبرة.

كوب من دقيق الأرز.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكاري.

بقسماط مطحون.

طريقة تحضير جمبري الفراشة

يتم فرم الجمبري مع البصل والثوم والخضرة بالمفرمة.

بعد ذلك أضف دقيق الأرز والملح والفلفل الأسود والكمون والكاري.

ثم يتم تشكيل أصابع الكفتة.

ثم تغطيتها بالبقسماط.

يتم قليها، وتقدم وبالهناء والشفاء.

فوائد الجمبري الصحية

الجمبري له الكثير من الفوائد الصحية للجسم أبرزها:

تنظيم عمل الأنزيمات بالجسم وبالتالي إتمام العمليات الحيوية المختلفة داخل الجسم.

مقاومة الأمراض السرطانية.

فقدان الوزن.

أيضًا التعزيز من صحة الشعر والبشرة.

مفيد للحياة الزوجية.

القيمة الغذائية للجمبري

كل 100 جرام من الجمبري تشتمل على التالي: