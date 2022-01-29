سحر كريم البانثينول لتحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر سيفرد شعرك تماماً في المنزل ويرطبه

الكيراتين من الطرق التي تساعدنا في الحصول على شعر ناعم بخصلات منسدلة بدون تجاعيد أو تشابكات أو كسر، ولكن ليست جميع أنواع الكيراتين آمنة على الشعر إذ أن بعضها يتم استخدام مواد كيميائية به تضر الشعر مع الوقت، لهذا فإن الحل الأمثل تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر من المنزل، نعم حيث أن هناك الكثير من المواد الطبيعية أو الطبية التي تستخدم في تحضير نوع كيراتين مناسب لفرد الشعر وتنعيمه وفي الفقرات القادمة نضع لكم أفضل مكون لتحضير الكيراتين الطبيعي.

سحر كريم البانثينول لتحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر

تهتم المرأة بجمالها طوال الوقت بما في ذلك شعرها لأنه تاج المرأة لهذا يحتاج المزيد من الرعاية والاهتمام، وتنعيم الشعر أهم ما تبغاه عدد كبير من النساء لأنه يكون ذو شكل أجمل وأفضل، وتتعدد طرق تنعيم الشعر ما بين العلاجات الطبية والوصفات الطبيعية، والكيراتين الطبيعي من الطرق المضمونة والآمنة لتنعيم الشعر وفرده في فترة قصيرة، ويعتبر كريم البانثينول كنز كبير للشعر إذا تم استخدامه مع عدة عناصر ومواد أخرى من شأنها أن تحسن من حالة الشعر وليس فرد الشعر فقط.

البانثينول لفرد الشعر وتنعيمه

يستخدم كريم البانثينول كواحد من الكريمات الهامة للشعر في تنعيم وفرد الشعر وتوفير عناصر غذائية هامة وضرورية له مثل الفيتامينات، حيث يؤثر كريم البانثينول على طبيعة الشعر الخشن والمجعد ويجعله أكثر نعومةً وخاليًا من تلك التجاعيد والكسر، وخاصةً عند استخدامه مع بعض العناصر الأخرى الهامة للشعر وهي مقدار ملعقة واحدة من الزيوت والمكونات التالية:

زيت الجرجير.

النشا.

زيت الزيتون.

الدقيق.

زيت الخروع.

الفازلين.

كريم البانثينول ملعقتين.

طريقة استخدام البانثينول كيراتين طبيعي لفرد الشعر