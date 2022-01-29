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عمر شويل - جدة حضري ماسك الغلابة...ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد البشرة وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم نتيجة روعه في 3 أيام بس - ثقفني
ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد البشرة، يعد ماسك القهوة مع النشا من أهم وأكثر أنواع الماسكات المستخدمة للحفاظ على البشرة وتبييض الوجه والجسم حيث ليس له أي أضرار على الجلد وغير مكلف ويمكن استعماله بخطوات بسيطة وبدون مجهود أو وقت ولذلك سوف نقدم بعض الطرق والوصفات ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه.
ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد البشرة
سوف نقدم لكم طريقة ماسك جبار لتفتيح البشرة ونضارتها
مكونات تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة
- ملعقتين من القهوة الناعمة.
- ملعقة من النشا.
- ربع كوب من ماء الورد.
- نصف كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير واستخدام ماسك النشا لشد البشرة
- نحضر وعاء صغير ونضع فيه القهوة مع ماء الورد ونقلب جيدًا وإذا احتجنا الى ماء ورد نقوم بزيادة الكمية.
- نضيف الماء الدافئ و نستمر في المزج بين المكونات.
- بعد ذوبان القهوة نقوم بإضافة النشا ونخلط المكونات جيدًا.
- نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.
- بعد مضي الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الخليط.
- نحضر قطعة من الثلج ونقوم بوضعها على الوجه بالكامل حتى نقوم بغلق مسام الوجه.
- مع تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع نحصل على بشرة بيضاء نقية وصافية مع العلم أننا سوف نلاحظ الفرق بعد مرور شهر بعد استخدام الوصفة.
ماسك القهوة وزيت جوز الهند لتبيض الوجه والجسم
ينصح باستخدام هذا الماسك لإنه فعال جداً في تفتيح وشد البشرة ونضارتها
مكونات تحضير ماسك القهوة لشد البشرة
طريقة تحضير ماسك القهوة لتفتيح الجسم
- نحضر وعاء ونضع به القهوة مع النشا وزيت جوز الهند.
- نخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح القوام متجانس ومتماسك بعض الشيء.
- نقوم بغسل البشرة والتخلص من الأتربة وأي آثار المكياج وتنظيف البشرة جيدًا.
- نقوم بتوزيع المزيج على البشرة مع التدليك بالأصابع مع الحذر أن يلامس الخليط العين.
- نترك المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نغسل البشرة بالماء الفاتر مع تدليك البشرة مرة أخرى حتى يتم تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على نضارة البشرة وتغذيتها.
- نستخدم قطعة من الثلج ونقوم بتمريرها على البشرة جيدًا لغلق المسام ثم نضع على البشرة كريم الترطيب المستخدم.
- يمكن تكرار الوصفة يوميًا حتى نلاحظ تفتيح البشرة بدرجة أكثر والتخلص من آثار البقع والهالات السوداء.
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