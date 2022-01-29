حضري ماسك الغلابة...ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد البشرة وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم نتيجة روعه في 3 أيام بس

ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد البشرة، يعد ماسك القهوة مع النشا من أهم وأكثر أنواع الماسكات المستخدمة للحفاظ على البشرة وتبييض الوجه والجسم حيث ليس له أي أضرار على الجلد وغير مكلف ويمكن استعماله بخطوات بسيطة وبدون مجهود أو وقت ولذلك سوف نقدم بعض الطرق والوصفات ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه.

ماسك القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد البشرة

سوف نقدم لكم طريقة ماسك جبار لتفتيح البشرة ونضارتها

مكونات تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة

ملعقتين من القهوة الناعمة.

ملعقة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير واستخدام ماسك النشا لشد البشرة

نحضر وعاء صغير ونضع فيه القهوة مع ماء الورد ونقلب جيدًا وإذا احتجنا الى ماء ورد نقوم بزيادة الكمية.

نضيف الماء الدافئ و نستمر في المزج بين المكونات.

بعد ذوبان القهوة نقوم بإضافة النشا ونخلط المكونات جيدًا.

نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد مضي الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الخليط.

نحضر قطعة من الثلج ونقوم بوضعها على الوجه بالكامل حتى نقوم بغلق مسام الوجه.

مع تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع نحصل على بشرة بيضاء نقية وصافية مع العلم أننا سوف نلاحظ الفرق بعد مرور شهر بعد استخدام الوصفة.

ماسك القهوة وزيت جوز الهند لتبيض الوجه والجسم

ينصح باستخدام هذا الماسك لإنه فعال جداً في تفتيح وشد البشرة ونضارتها

مكونات تحضير ماسك القهوة لشد البشرة

طريقة تحضير ماسك القهوة لتفتيح الجسم