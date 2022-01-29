هش وقطني…بدون عجن وبدون بيض طريقة عمل الخبز التركي على أصولة خطوة بخطوة بمكونات موجودة في كل بي

طريقة عمل الخبز التركي على أصولة خطوة بخطوة، يعتبر الخبز التركي من الأكلات المشهورة في المطبخ التركي، حيث أنه يعتبر من المخبوزات اللذيذة والمغذية أيضاً، ويمكن تجهيز وتحضير الخبز التركي في المنزل بكل سهولة من دون أي تعب أو جهد، ويمكنك تقديمه لعائلتك وسوف يبهرون به فبالرغم من كونه يشبه الخبز العادي بدرجة كبيرة ولكن نكهته وطعمه مميز ولذيذ ومختلف عن الخبز العادي، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير الخبز التركي.

طريقة عمل الخبز التركي على أصولة خطوة بخطوة

يمكن اتباع هذه الخطوات من أجل تحضير الخبز التركي الشهي وهي:

مكونات عمل الخبز التركي

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

وثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

نصف كوب من السكر.

رشه ملح.

ماء فاتر للعجن.

طريقة تحضير الخبز التركي

في إناء نقوم بوضع الدقيق والملح والزبدة والسكر والخميرة واللبن ونخلط المكونات.

نقوم بإضافة الماء الفاتر بشكل تدريجي وتقليب المكونات وعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

ونقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بتقطيع العجينة ونشكلها على هيئة دوائر.

يتم فرد كل قطعة باستخدام النشابة ويتم وضعها في الفرن على الجهتين حتى يصبح ناضجاً ويتم تقديمه.

طريقة عمل الخبز التركي بالصلصة

تعتبر هذه الطريقة من الطرق المميزة في صنع الخبز التركي ويمكن تجهيزه عن طريق اتباع الآتي:

مكونات الخبز التركي بالصلصة

كوبين من الدقيق.

ملعقتين زيت.

ماء للعجن.

رشه ملح.

ورشه سكر.

ملعقة خميرة فورية.

مكونات الصلصة

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

عصير طماطم.

ملعقتين زيت.

فصين ثوم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة من البصل.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الخبز التركي بالصلصة