طريقة عمل حلاوة الطحينية السادة و الشوكولاتة مثل المصانع بقوامها المضبوط أحلى من الجاهزة

تعد الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات التي يتم تناولها في الإفطار و العشاء، كما أنها من أكثر الأشياء المغذية و المشبعة التي تعطي للجسم طاقة وحيوية، لذلك تحرص جميع الأمهات على أن يتناول أبنائها الحلاوة الطحينية بشكل دائما لكى يستطيعون الاستفادة من القيم الغذائية التي تتواجد في الحلاوة الطحينة ولأنها أصبحت مكلفة الثمن كثيراً وأصبح شرائها غالي الثمن على بعض الأشخاص، سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل لكي تقومي بتحضيرها بيدك من المنزل دون إضافة مواد حافظة و بطريقة اقتصادية جدًا.

مكونات الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات الاقتصادية جدا لأنها تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة، مكونات تحضيرها هي:

كوب ونصف سكر بودرة منخول.

ملعقة من النشا.

كوب ونصف من الحليب البودرة منخول.

كوب من الطحينة الخام.

نكهات أخرى

ربع كوب من صوص الشوكولاته.

فستق مجروش جرشناً خشن.

ربع كوب من السمسم المحمص.

فول سوداني مجروش جرشناً خشن.

ربع كوب من جوز الهند.

شوكليت شيبس.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينة

من أسهل وأسرع المقبلات التي يتم تحضيرها من المنزل هي الحلاوة الطحينية، خطوات تحضيرها هي: