كولاجين طبيعى ..كريم اللبان الذكر الرهيب اقوى من البوتكس لشد وتفتيح البشرة ووداعا للشيخوخة

كولاجين طبيعى ..كريم اللبان الذكر الرهيب اقوى من البوتكس ، تبحث معظم النساء عن طريقة يمكنها أن تساعدها في الحصول على بشرة جميلة ونضرة عن طريق استخدام منتجات تجعل تحصل على كل ذلك وأكثر دون أن تتعرض البشرة للتلف، ومن ضمن هذه المكونات الطبيعية لبان الذكر.

وهو من المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تضر البشرة بأي شكل من الأشكال بل أنها تدعمها بشكل أفضل بكثير، بالإضافة إلى أنه من أشهر المكونات المعروفة بفوائدها التي لا تعد ولا تحصى، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم أهم فوائده وطريقة تحضيره.

كولاجين طبيعى ..كريم اللبان الذكر الرهيب اقوى من البوتكس

من بعد استعمال كريم لبان الذكر لا تكونين بحاجة إلى استخدام أي نوع من أنواع مستحضرات العناية بالبشرة الموجودة بالأسواق ويتم تحضيره بهذه الطريقة:

المكونات:

40 قطرة من زيت لبان الذكر العطري.

2 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو.

2 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

4/1 كوب زيت جوز الهند.

2/1 كوب زبدة الكاكاو.

طريقة الإعداد:

في وعاء من الزجاج يتم وضع زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند.

بعدها توضع المكونات في حمام مائي ساخن وانتظري حتى أن تذوب.

يضاف بعد ذلك زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو وقلبهم جيداً مع بعضهم.

يوضع الوعاء بالثلاجة حتى أن يصبح متماسك.

بعد أن تصبح المكونات متماسكة ومتجمدة يستخدم المضرب الكهربائي لخلط المكونات معاً.

بعد أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي.

ومن ثم يضاف زيت اللبان العطري واخفقي المكونات مع بعضها باستعمال المضرب الكهربائي.

يتم حفظ كريم لبان الذكر في برطمان من الزجاج نظيم تماماً.

يفضل أن يتم حفظه داخل الثلاجة لعدة أشهر ويتم استخدامه كل يوم في الصباح والمساء للترطيب.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يمكن أن يتم استعمال لبان الذكر في تحضير كريم للبشرة بأكثر من طريقة مختلفة ولكن جميعها مليئة بالفوائد ومنها التالي: