أسرار عمل السينابون رولز مثل أشهر محلات الحلويات بمكونات بسيطة وطريقة سهلة لا تستغرق مدة طويلة

يتميز السينابون كواحد من أشهر المخبوزات الأمريكية بمذاقه اللذيذ الذي يعتمد على عنصر القرفة والتي يفضلها العديد والعديد من الأشخاص، واشتهر بيع السينابون في الكثير من البلدان والمناطق المختلفة العربية أو الغربية بسبب مذاقه المميز والممزوج بالقرفة وصوص السينابون الشهي، ولأن الكثير منا يقوم بشراء السينابون الجاهز نعرفكم على طريقة عمل السينابون في المنزل للاستغناء عن الجاهز تمامًا.

أسرار عمل السينابون رولز

مقادير عجينة السينابون

لبن بودرة: ملعقتين ونصف ملعقة حجم كبير.

خميرة: ملعقة حجم كبير.

زبادي: كوب واحد.

ماء: نصف كوب يفضل حرارته متوسطة.

دقيق: كوبين ونصف كوب منخول.

زبدة: ملعقة حجم كبير.

سكر: ملعقة حجم كبير.

قرفة وسكر للتزيين والحشو.

طريقة عمل السينابون

يتم في الخطوة الأولى خلط المقادير الجافة في وعاء واحد. عندما تبدأ المقادير في الاندماج نضيف لها كوب الزبادي ونخلطه مع المزيج. نحضر مقدار الماء الدافئ ليضاف إلى العجين ولكن بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب من العجينة. نقوم بوضع غطاء على وعاء العجين لحوالي عشر دقائق حتى يرتاح وتختمر العجينة. نخرج العجينة من الوعاء وتفرد على سطح نظيف مرشوش بالدقيق ويتم تقطيعها لكرات متساوية. نفرد كل قطعة من قطع العجين على أن يكون سمكها 2 سم على الأقل ورش القرفة والسكر على العجين. تلف قطع العجين كل واحدة على حدة على شكل دائرة أو رول حتى الانتهاء منها. ونجهز صينية نظيفة مدهونة بالسمن لرص قطع السينابون بها بجانب بعضها.

مكونات صوص السينابون

قرفة: ربع ملعقة حجم كبير.

حليب: نصف كأس.

زبدة لينة: ربع كأس.

كاكاو: نصف ملعقة حجم كبير.

سكر أبيض: ملعقتين ونصف ملعقة.

طريقة عمل صوص السينابون