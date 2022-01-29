نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات عجينة الحليب الهشة جداً كالقطن لوجبة الإفطار وطريقة استخدامها في صناعة المخبوزات والمعجنات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة الحليب واحدة من أشهر العجينات على الاطلاق، وهذا بسبب سهولة التحضير وسرعة التنفيذ، ووقت التحضير قليل لا يستغرق إلا عشر دقائق فقط، وإن كنت ترغب في معرفة أنواع عجينة الحليب، وكيفية تحضيرها تابع هذا المقال.

تكات عجينة الحليب الهشة جداً

يمكننا احضار عجينة الحليب السائل وعملها، وسوف نجد أنها سهلة التحضير ولا تستغرق إلا عشر دقائق فقط، وطعمها خفيف للغاية، ومن أجل هذا علينا أن نركز على كيفية عمل تلك العجينة وخطوات تحضيرها، والتي تتمثل في التالي:

مكونات عجينة الحليب السائل

إن مكونات الحليب السائل سهلة الجلب، وسهلة التحضير، ومن أجل هذا فإن مكونات جلب عجينة الحليب هي واحدة من أكثر الطلبات راحة في عمل العجين، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

½ 2 كوب دقيق

¾ كوب حليب

1 ملعقة كبيرة خميرة

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة كبيرة سكر

¼ كوب زيت ذرة

خطوات تحضير عجينة حليب سائل

أن خطوات تحضير عجينة الحليب السائل، والتي تعمل بمنتهى السهولة على توفير تلك العجينة، وتتمثل خطوات تحضير عجينة الحليب السائل في النقاط التالية:

في وعاء نقوم بخلط كوب من الدقيق مع الخميرة والسكر.

نضيف الحليب تدريجياً، وليس مرة واحدة، ومن ثم نقوم بتحريك المخلوط حتى يصبح مكون متماسك.

نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه في مكان دافئ لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

نقوم بإضافة الدقيق والملح والزيت.

قومي يعجن المخلوط بيديك حتي يتكون خليط لديه عجينة ويتماسك بصورة لينة.

نقوم بتحضير العجينة في المخبز.

عجينة الحليب بالبودرة

تعتبر عجينة الحليب بالبودرة سهلة التحضير، ولا تستغرق إلا قليل من الوقت، ولا تختلف طريقة تحضيرها ومقاديرها عن عجينة الحليب السائل، ويمكنك معرفة مكونات وطريقة تحضير العجينة بالبودرة في التالي:

مكونات عجينة الحليب بالبودرة

تتمثل مكونات عجينة الحليب بالبودرة في النقاط التالية:

كوب دقيق

¼ كوب حليب بودرة

½ كوب زيت ذرة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 كوب ماء دافيء

رشة ملح

طريقة تحضير عجينة الحليب بالبودرة

تتمثل خطوات تحضير عجينة الحليب بالبودرة في النقاط التالية: