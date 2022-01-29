بسكويت يانسون المقرمش أسرع وألذ بسكويت يمكن تحضيره في منزل

بسكويت يانسون المقرمش أسرع واشيك بسكويت يمكن تحضيره في منزل، بسكويت يانسون يوجد أنواع مختلفة لتحضيره ليكون لديكم بسكويت لذيذ بمكونات بسيطة، فالبسكويت من حلويات التي لا يمكن أن يستغنى عنه حيث إنه يتم تناولها كوجبة إفطار أو كسناك ما بين الوجبات، لهذا يجب أن تجدد ربة منزل في أنواع بسكويت الذي تقوم بإعداده والاستغناء عن طرق صنع بسكويت تقليدية وتعليم طرق جديدة مبتكرة لصنع بسكويت ومن أفضل تلك الطرق بسكويت يانسون بطعمه الرائع ورائحته الشهية.

بسكويت يانسون المقرمش بطريقة جديدة ستنال إعجابك

بسكويت يانسون شهير جدا إلى جانب طعمه لذيذ فهو له فوائد متعددة صحية مفيدة للجسم حيث اليانسون الذي يعم بالفوائد لأنه يعزز مناعة الجسم خاصة للأطفال كما يزيد للنساء هرمونات الأنوثة لذا ننصح بتناوله للنساء، حيث يمكن تناول مقدار منه في أي وقت لأنه خفيف ومشبع أيضا ويمكن تناوله بأشكال ونكهات متعددة سنطرحها معكم

مكونات بسكويت يانسون الطازج

عدد 2 كوب من دقيق حلويات الأبيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 حبة من البيض بحرارة المطبخ. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من سكر. ملعقة صغيرة من يانسون الناعم المطحون. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

تحضير بسكويت يانسون المقرمش اللذيذ

في وعاء خلاط كهربائي يوضع السكر مع زيت نباتي وتخلط مع بعضها جيدا حتى يذوب السكر، ثم يضاف الفانيليا مع بيض وتخفق مرة أخرى مكونات حتى تمتزج في وعاء الخلاط.

ثم يتم وضع اليانسون المطحون على مزيج وتخفق مرة أخرى يمكن وضع اليانسون من دون طحن على حسب الرغبة.

صبي مكونات بسكويت السائلة في وعاء والتخلي عليها الدقيق مع بيكنج بودر وتخلط المكونات جيدا باليد حتى تعطيك عجين متماسك.

ثم تشغل الفرن على حرارة 18، ثم في صينية مدهونة بالزيت صبي مزيج عجينة بسكويت تكون لاصقة باليد ليسهل عليك فرد العجينة بللي يدك بالماء وافردي عجينة في الصينية.

يمكن رش القليل من السكر على وجه البسكويت ليعطي شكل أحلى وطعم أروع، ثم تدخل صينية بسكويت في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

ثم يخرج بسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد قليلا، عم طريق سكين قطعي بسكويت إلى مستطيلات وادخلي الصينية الفرن مرة أخرى ولكن مع تشغيل الشواية فقط حتى تأخذ قطع بسكويت لون أحمر ذهبي.

يخرج قطع بسكويت اليانسون من الفرن ب أن أصبحت مقرمشة شهية وتحفظ في عبوات محكمة الغلق حتى يظل مقرمش كما هو.

طريقة بسكويت يانسون الهش بدون أن يجف

الوصفة السابقة قدمنا لكم طريقة إعداد بسكويت اليانسون العادية ولكن ما يحدث بعد ذلك أن بسكويت يجف بعد أن يخرج من الفرن لو ظل لمدة يوم أو أكثر، وتلك مشكلة سنتمكن من حلها حتى تتمكنوا من عمل كمية من بسكويت والاحتفاظ به ويكون هش القوام ليس جاف ويابس فتابعوا معنا بسكويت اليانسون الهش.

مكونات بسكويت يانسون هش