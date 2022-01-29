رشه واحدة يومياً قبل النوم من الوصفة الجبارة تعمل على تكثيف وتطول الشعر وإنبات الفراغات وتمنع تساقط الشعر نتيجة روعه في أول 3 أيام

الوصفة الجبارة تعمل على تكثيف وتطول الشعر، يوجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه، ويمكن لجميع النساء استخدامها وتنفيذ هذه الطرق حيث أنها تكون طبيعية وآمنة عليه ولا يوجد منها أي قلق أو خوف، حيث أنها لا يكون لها آثار جانبية لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية تضر به، واليوم سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تطويل الشعر.

الوصفة الجبارة تعمل على تكثيف وتطول الشعر

يعتبر الزعتر من الوصفات الطبيعية التي لها دور فعال وقوي في نمو الشعر وتطويله، ويمكن استخدام هذه الطريقة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفة الزعتر لتطويل الشعر

ماء.

أربع ملاعق كبيرة من الزعتر.

طريقة تحضير وصفة الزعتر لتكثيف الشعر

في إناء نقوم بوضع الماء والزعتر ونضع الإناء على النار ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويتغير لون الماء.

بعد ذلك يتم إطفاء النار ونغطي الإناء وتركه على جنب لمدة بوم كامل.

بعد ذلك نقوم بتصفية الماء من أي شوائب موجودة به وسكب الماء المتبقي في زجاجة بخاخ.

يتم رش المزيج على الشعر بالكامل بدايةً من الجذور وحتى الأطراف لكي تتغلغل الوصفة في الشعر كله.

يمكن تكرار استخدام هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في الشعر من أول مرة يتم فيها استخدام الوصفة، لأنها تساهم في لمعان الشعر وزيادة نموه.

الزعتر والعسل لنمو الشعر

يعتبر العسل من الأشياء المفيدة للشعر ويمكن استخدامها مع الزعتر من أجل تطويل الشعر وزيادة كثافته وذلك عن طريق اتباع الآتي: