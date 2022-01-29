مشروب المعجزات السحرى لطرد البلغم والكحة ونزلات البرد نهائيا وتنظيف الرئتين فى ساعة واحدة بدون ادوية

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عمر شويل - جدة مشروب المعجزات السحرى لطرد البلغم والكحة ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون العديد من المشكلات كنزلات البرد والانفلونزا والسعال وأيضاً الكورونا، وتكون الكحة من الأعراض المصاحبة لكل هذه المشكلات الصحية، ولكن الأمر يمكن أن يزداد سوءً خاصة أنها تكون مرافقة بالبلغم المزعج، ومن هنا تبدأ عمليات البحث عن أفضل المشروبات الطبيعية التي تعمل على طرد البلغم وتعالج الكحة.

وأكدت بعض الدراسات أن تناول الليمون والعسل من المكونات الطبيعية التي لديها القدرة على تقوية الجهاز المناعي والتخلص من البلغم وعلاج الكحة، وسوف ننفرد بتقديم أفضل المشروبات لطرد البلغم والكحة.

مشروب المعجزات السحرى لطرد البلغم والكحة

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تستخدم في طرد البلغم والكحة وأكدت الدراسات التي تم إجراؤها على الأطفال أن المكونات الطبيعية من أفضل المواد الذي تستخدم في علاج هذا النوع من الأمراض.

مشروب أوراق الجوافة والكمون

واحد من المشروبات التي تحتوي على عناصر طبيعية مهمة جداً للصحة وتعالج الكحة وتطرد البلغم بشكل طبيعي لأن هذا المشروب به مجموعة من المكونات المفيدة جداً ويتم تجهيزها بالطريقة الآتية:

المكونات:

ورق جوافة.

ينسون.

حبة البركة.

تليو.

كمون.

طريقة الاعداد:

قومي بإحضار كميات متساوية من المكونات.

بعدها يتم سحق المكونات مع بعضها حتى أن تصبح متجانسة.

ثم يوضع قدر على النار يضاف له كمية من الماء ويترك على النار.

بعد ذلك يضاف المكونات التي يتم سحقها ومن ثم تترك على نار هادئة حتى تغلي.

يتم زيادة الماء أكثر من مرة حتى تشبع المكونات بها.

ثم تصفى بكوب ويضاف إليها ملعقة من العسل الأبيض.

يتم تناوله مرتين في اليوم.

مشروب الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على عناصر تقلل الكحة الجافة المصاحبة للربو لأنها يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، كما أن الدراسات أثبتت أن الزنجبيل من الأعشاب الذي تمتلك عناصر مرخية للقصبة الهوائية بالإضافة إلى أنه يساعد على ارتخاء الأغشية التي تكون متواجدة بالممرات الهوائية، وهذا يؤدي إلى تقليل الكحة لذا ينصح بتحضير الزنجبيل وتناوله بهذه الطريقة:

المكونات:

شرائح الزنجبيل.

1 كوب ماء ساخن.

طريقة الإعداد: