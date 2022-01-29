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عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية القرنبيط بكل سهولة في المنزل - ثقفني
يعد القرنبيط من الواجبات المنزلية التي يتم إعدادها بطريقة سهلة، وينال إعجاب الكثير أيضا ويمتلك القرنبيط فوائد كثيرة مثل مجموعة من المعادن والألياف ويحتوي على فيتامينات مفيدة لجسم الإنسان ويعمل أيضا على الوقاية من سرطان المعدة ويساعد على تقوية المناعة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية القرنبيط بكل سهولة وبطريقة مضمونة في البيت بكل سهولة وذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل صينية القرنبيط
المكونات:
- عدد قرنبيط واحدة مسلوقة مقطع إلى أجزاء صغيرة.
- عدد أثنين من البيض.
- عدد اثنين ملعقة من الزيت.
- كوب واحد من اللبن.
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.
- كمية من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء.
- فلفل أخضر مقطع إلى شرائح.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى بعد سلق القرنبيط في الماء يتم عمل صلصة بيضاء قومي بوضع ملعقة من الزبدة ثم إضافة كوب واحد من الدقيق الأبيض وكوب واحد من اللبن مع التقليب المستمر ويتم وضع الملح حسب الرغبة حتى نحصل على قوام مناسب.
- الخطوة الثانية يتم وضع خمس فصوص من الثوم المهروس على القرنبيط وملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الكزبرة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وثمرة واحدة من الطماطم المقطع إلى قطع صغيرة وكمية من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح ويضاف إليهم عدد اثنين من البيض على القرنبيط ويقلب جيداً حتى يتم التجانس بين المكونات.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مدهون بالزيت يوضع فيها القرنبيط ثم يضاف إليهم الصلصة البيضاء وبعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بإدخال صينية القرنبيط إلى الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً ثم قومي بتشغيل الشواية حتى يأخذ الوجه لون ذهبياً بعد ذلك يتم إخراج صينية القرنبيط من الفرن ويتم تقطيعها ووضعها في طبق للتقديم وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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