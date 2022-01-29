طريقة عمل صينية ‏القرنبيط بكل سهولة في المنزل

يعد القرنبيط من الواجبات المنزلية التي يتم إعدادها بطريقة سهلة، وينال إعجاب الكثير أيضا ‏ويمتلك القرنبيط فوائد كثيرة مثل مجموعة من المعادن والألياف ويحتوي على فيتامينات مفيدة لجسم الإنسان ويعمل أيضا على الوقاية من سرطان المعدة ‏ويساعد على تقوية المناعة ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية القرنبيط بكل سهولة وبطريقة مضمونة في البيت بكل سهولة وذلك من خلال هذا المقال.

طريقة ‏ عمل صينية القرنبيط

المكونات:

عدد قرنبيط واحدة مسلوقة مقطع إلى أجزاء صغيرة .

عدد أثنين من البيض .

عدد اثنين ملعقة من الزيت .

كوب واحد من اللبن .

كوب واحد من الدقيق الأبيض .

خمس فصوص من الثوم المهروس .

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من الكمون .

ملعقة صغيرة من الكزبرة .

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة .

كمية من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء .

فلفل أخضر مقطع إلى شرائح .

طريقة التحضير :