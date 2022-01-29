يسقط بدون عودة.. خلطة سحرية لازالة شعر الجسم كله في 5 دقائق بديل السويت والليزر

يسقط بدون عودة.. في التخلص من شعر الجسم كله في 5 دقائق يعتبر الشعر الزائد في الجسم من أكثر ما يزعج المرأة حيث أنه يجب التخلص منه باستمرار، ولذلك سنوضح لكم اليوم طريقة ووصفات إزالة شعر العانة والجسم كله بمكونات طبيعية بدلًا عن السويت الذي يؤلم لدرجة كبيرة، وأيضًا بدلًا عن جلسات الليزر المكلفة والتي سعر الجلسة الواحدة لجزء واحد من الجسم يفوق سعر الوصفة التي سنقوم بتوضيحها لكم اليوم بأضعافها، كما أنه وصفاتنا اليوم تساعدك في إزالة شعر جسمك الغير محبب من الجذور نهائيًا.

يسقط بدون عودة.. في التخلص من شعر الجسم كله في 5 دقائق

سنوضح لكم أكثر من طريقة لإزالة الشعر من الجسم من جميع المناطق وكل طريقة تقومي باستخدام وصفة مختلفة كما يلي:-

1. إزالة الشعر الزائد بواسطة طحين الحمص

يعتبر الطحين من أفضل الطرق لإزالة الشعر حيث أنه يقضي على الشعر من جذوره ويقلل نموه بل وقد يمنع ظهوره مرة أخرى.

قومي بخلط كوب صغير من طحين الحمص مع ملعقة كبيرة من الكركم المطحون والحليب الطازج والقطشة وقلبيهم.

اغسلي المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم ابدئي في فرد الخليط عليها بطبقة سميكة وكثيفة واتركيه تتراوح من النصف إلى ساعة إلى ثلث.

احرصي على أن تقومي بوضع الخليط على جسمك في اتجاه نمو الشعر وعند إزالته أزيليه في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تزيليه من الجذور.

بعد ذللك اغسلي المنطقة جيدًا وقومي بترطيبها حتى يهدأ الاحمرار الناتج من عملية الإزالة ولا تتعرض للجفاف والالتهابات.

وصفة الليمون والسكر لإزالة الشعر